Video/ Lumezzane Giana Erminio (1-3) gol e highlights: la chiude Fumagalli! (Serie C, 21 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUMEZZANE GIANA ERMINIO: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri la Giana Erminio supera in trasferta il Lumezzane per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Franzini tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva sebbene Pogliano venga anticipato sul più bello dalla retroguardia avversaria intorno al 13′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Chiappella riescono a passare in vantaggio al 18′ grazie alla rete messa a segno da Barzotti, autore di un colpo di testa vincente su assist di Lamesta.

Ci pensa quindi Franzoni a trovare il gol del raddoppio immediato per i suoi subito al 21′. I rossoblu inseriscono quindi al 32′ Spini e Poledri al posto di Dalmazzi e del già ammonito Malotti per provare a cambiare il trend della gara. Nel secondo tempo i valgobbini suonano la carica al 54′ quando Righetti calcia alto sopra la traversa senza approfittare dell’errore commesso da Caferri. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri allungano il distacco con il gol del tris siglato da Fumagalli al 73′, complice anche una deviazione di Pisano. Inutile infine il gol segnato di testa da Pisano per il Lume all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Totaro, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Malotti, Pisano, Regazzetti, Moscati da un lato, Lamesta, Pinto, Minotti e Fumagalli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono alla Giana Erminio di salire a quota 10 nella classifica del girone A della Serie C agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata del Lumezzane, rimasti appunto fermi a 10 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUMEZZANE GIANA ERMINIO: IL TABELLINO

Lumezzane-Giana Erminio 1 a 3 (p.t. 0-2)

Reti: 18′ Barzotti(G); 21′ Franzoni(G); 73′ Fumagalli(G); 88′ Pisano(L).

Assist: 18′ Lamesta(G).

LUMEZZANE (4-3-3) – Galeotti; Regazzetti, Pisano, Pogliano, Righetti; Moscati, Pesce, Dalmazzi; Malotti, Cannavò, Capelli. All.: Franzini.

GIANA ERMINIO (4-3-3) – Zacchi; Caferri, Ferrante, Minotti, Groppelli; Franzoni, Marotta, Barzotti; Messaggi, Fall, Lamesta. All.: Chiappella.

Arbitro: Totaro (sezione di Lecce).

Ammoniti: 25′ Malotti(L); 31′ Pisano(L); 44′ Regazzetti(L); 56′ Moscati(L); 75′ Lamesta(G); 83′ Pinto(G); 89′ Minotti(G); 90’+1′ Fumagalli(G).

