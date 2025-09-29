Video Lumezzane Inter U23 (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la settima giornata del girone A della Serie C 2025/2026.

VIDEO LUMEZZANE INTER U23, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri l’Inter U23 vince in trasferta per 2 a 1 nel derby lombardo col Lumezzane. Nel primo tempo i giovani del Biscione partono alla grande spezzando l’equilibrio già al 3′ tramite il gol del vantaggio siglato da Spinaccè, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Fiordilino.

I rossoblu rispondono al 7′ con uno spunto di Iori disinnescato provvidenzialmente dal portiere Calligaris e pure l’altro estremo difensore Drago non è certo da meno nel salvare all’8′ sulla giocata di La Gumina. Il Lume spara poi alto sopra la traversa al 32′ con Motta e restano in inferiorità numerica dal 34′ quando Paghera viene espulso rimediando la sua seconda ammonizione di serata mentre l’Under 23 sfiora il bis al 42′ con Topalovic, fermato da Moscati.

Nel secondo tempo è ancora Moscati ad aiutare il compagno di squadra Drago per bloccare la giocata di La Gumina al 62′. Nel finale la compagine allenata dal tecnico Troise ripristina l’equilibrio almeno nel punteggio con un calcio di rigore concesso per fallo di David su De Marino e trasformato al 68′ da Malotti.

Ci pensa quindi Matteo Spinaccè, completando la prima doppietta personale della sua carriera, a riportare i milanesi in vantaggio una volta per tutte sul tiro ribattuto del numero dieci interista Issiaka Kamate al 74′.

Questo successo spinge l’Inter U23 a salire a quota 14 nella classifica della Serie C 2025/2026. Il Lumezzane invece non avanza nel girone A e resta appunto fermo a sei punti come prima della settima giornata di campionato.

VIDEO LUMEZZANE INTER U23: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS