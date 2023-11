Video/ Lumezzane Legnago Salus (0-0) gol e highlights: Fortin salva in varie occasioni (11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE LEGNAGO SALUS: SINTESI

Lumezzane e Legnago Salus si dividono la posta in palio con i padroni di casa che non riescono a vincere nonostante l’inferiorità numerica degli ospiti. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Cannavò in mezzo, para senza problemi Fortin. Zanandrea deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto c’è Mazzali. Moscati dentro per Cannavò che di testa non trova la porta. Pesce su punizione trova Ilari che di testa per poco non la sblocca. Rocco calcia al volo in area, a sfera non trova lo specchio della porta. Dalmazzi pescato in area, colpo di testa velenoso che termina fuori. Cannavò per Spini in area, tiro di prima ma ancora ottima la risposta di Fortin. Termina la prima frazione di gara.

Ilari calcia dopo un batti e ribatti, palla fuori. Franzolini calcia da fuori area ma non trova la porta. Padroni di casa che stanno alzando il ritmo caccia del vantaggio. Espulso Viero! Rosso diretto! Un calcio a Calì con il direttore di gara che estrae il rosso. Pesce la piazza, ancora Fortin che sta parando di tutto. Lumezzane che attacca a testa bassa provando a sfruttare anche l’uomo in più. Rocco prova a servire Sambou che viene pescato in fuorigioco. Kolaj calcia da fuori area, Fortin para senza problemi. Legnago che sta difendendo con i denti il prezioso punto. Dalmazzi prova a servire Capelli, troppa potenza, agguanta la sfera Fortin. Termina il match.

IL TABELLINO DI LUMEZZANE LEGNAGO SALUS

LUMEZZANE: Filigheddu S. (Portiere), Regazzetti S., Pisano E., Dalmazzi A., Parodi G., Moscati M. (dal 39′ st Taugourdeau A.), Pesce S., Ilari C. (dal 20′ st Cali M.), Spini C. (dal 32′ st Malotti M.), Gerbi E. (dal 21′ st Capelli A.), Cannavo K. (dal 32′ st Kolaj A.). A disposizione: Basso Ricci A., Deratti J., Galeotti C. (Portiere), Greco E. (Portiere), Pogliano C., Poledri M., Righetti S., Scremin G., Troiani M.

LEGNAGO SALUS: Fortin M. (Portiere), Motoc A., Sbampato E., Zanandrea G. (dal 12′ pt Mazzali S.), Noce M., Viero F., Diaby A., Travaglini M. (dal 39′ st Muteba V.), Franzolini A. (dal 27′ st Casarotti E.), Rocco D., Tabue K. (dal 27′ st Sambou B.). A disposizione: Balbo G., Businarolo M. (Portiere), Pelagatti C., Rodella T., Ruggeri G., Svidercoschi S., Tosi R. (Portiere)

Reti:

Ammonizioni: al 25′ pt Spini C. (Lumezzane), al 11′ st Cannavo K. (Lumezzane) al 26′ pt Mazzali S. (Legnago Salus), al 3′ st Viero F. (Legnago Salus), al 4′ st Sbampato E. (Legnago Salus).

Espulsioni: al 23′ st Viero F. (Legnago Salus).

