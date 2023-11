Video/ Lumezzane Novara (1-1) gol e highlights: Calcagni risponde a Spini al 91′! (Serie C, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE NOVARA (1-1): LA PARTITA

Termina 1-1 con un finale thrilling il match tra Lumezzane e Novara, con le due squadre che si dividono la posta in palio: nella cornice dello stadio “Tullio Saleri” si materializza al minuto 91 la beffa per la squadra di Arnaldo Franzini che, grazie al gol siglato a inizio ripresa, pensava di essere riuscita a conquistare tre punti importantissimi. Match deludente a larghi tratti quello tra i rossoblu e la formazione piemontese, con un primo tempo bloccato e con poche azioni da rete: l’impressione era che la contesa potesse venire decisa solamente da un episodio sporadico o da un errore.

E così pareva essere al minuto 6 del secondo tempo quando Spini trovava la via del gol con una bella conclusione: l’1-0 sembrava la pietra tombale sulla gara ma ecco che proprio allora l’undici di Giacomo Gattuso, specialista oramai in rimonte, macinava occasioni pur senza mai trovare la via della rete. Anzi la traversa colta con Taugourdeau dai lombardi sembrava il sigillo su un pomeriggio da dimenticare: invece era un segnale d’allarme dato che gli azzurri riuscivano a riacciuffare per i capelli una gara non chiusa dagli avversari col gol al volo di Calcagni al 91′; nel lungo recupero c’era anche tempo per un gol annullato ai padroni di casa per fuorigioco. Con questo pareggio, il Lumezzane sale a quota 18 ma perde una ghiotta occasione di scavare un solco coi bassifondi della classifica; per il Novara, invece, un brodino che evita almeno il KO e consente agli ospiti di agganciare a 10 punti il Fiorenzuola, condividendo ora l’ultimo posto del girone A.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE NOVARA (1-1): IL TABELLINO

LUMEZZANE: Filigheddu, Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi, Moscati (dal 24′ pt Ilari), Taugourdeau, Cali, Spini (dal 38′ st Malotti), Gerbi, Cannavò (dal 21′ st Capelli). A disposizione: Galeotti, Basso Ricci, Deratti, Kolaj, Pogliano, Poledri, Righetti, Scremin, Troiani. Allenatore: Arnaldo Franzini.

NOVARA: Desjardins, Urso (dal 36′ st Migliardi), Bonaccorsi, Bertoncini, Boccia (dal 42′ st Bagatti), Speranza, Calcagni, Ranieri (dal 35′ st Gerardini), Donadio, D’Orazio, Corti (dal 22′ st Scappini). A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Gerbino, Martinazzo, Prinelli, Scaringi. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Reti: 6′ st Spini (L), 47’ st Calcagni (N) .

Ammonizioni: Pisano (L), Pesce (L), Bonaccorsi (N), Speranza (N).

