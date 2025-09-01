Video Lumezzane Pergolettese (risultato finale 2-3) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone A della Serie C 2025/2026

VIDEO LUMEZZANE PERGOLETTESE (2-3), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Lumezzane Pergolettese, gol e highlights: nella cornice dello stadio “Tullio Saleri” della cittadina bresciana a conquistare tre punti d’oro sono gli ospsiti, al termine di un match dalle tante emozioni e col risultato in bilico fino all’ultimo.

Video Cosenza Salernitana (1-2)/ Gol e highlights: Inglese completa la rimonta! (Serie C, 31 agosto 2025)

Eppure, a passare in vantaggio proprio all’alba della gara erano stati i rossoblù allenati da Massimo Paci, in gol già al minuto 2 con Rolando al termine di una bella ripartenza: la rete aveva ringalluzzito i padroni di casa che non solo mettevano in ambasce la difesa gialloblù ma recriminavano pure per un episodio molto dubbio in area ospite.

Video Dolomiti Bellunesi Novara (1-1)/ Gol e highlights: Toci replica a Da Graca (Serie C, 31 agosto 2025)

Anche epr questo il pareggio siglato da Parker al 21′, su cross di Ferrandino, sapeva tanto di doccia fredda, dal quale i bresciani non si riprenderanno più. infatti, prima della fine della prima frazione, ecco pure il sorpasso, siglato da Careccia su calcio di rigore al 42′ (e dopo due ottime chance per la formazione ospite).

La ripresa si apriva con due cambi tra le fila della Pergolettese, nonostante il vantaggio, e uno tra quelle del Lumezzane. Tuttavia, in una frazione che sembrava quasi bloccata, solamente dopo al girandola dei cambi attorno all’ora di gioco tornano le emozioni: dopo una rete annullata a Tremolada, è il 70′, infatti, quando il nuovo entrato Ghillani fa esplodere il pubblico di casa insaccando a tu per tu con Cordaro dopo un bell’assist di Malotti.

Video Benevento Casertana (2-1)/ Gol e highlights: derby deciso da Pierozzi! (Serie C, 31 agosto 2025)

Negli ultimi 20′ sono gli uomini di Giacomo Curioni a rendersi più pericolosi e al minuto 88 raccolgono quanto seminato col gol vittoria di Tremolada, rapace sull’assist di Tomaselli (8′).

Nel lungo e concitato finale, tra review al monitor da parte del direttore di gara e poco calcio, non accadeva però più nulla: con questi tre punti la Pergolettese sale a quota 4 in due gare, mentre resta a secco ancora il Lumezzane, alla seconda sconfitta di fila.

VIDEO LUMEZZANE PERGOLETTESE (2-3), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

LUMEZZANE (4-2-3-1): Filigheddu, Diodato, Deratti, De Marino, Pagliari (dal 1′ st Motta), Paghera, Scanzi (dal 19′ st D’Agostino), Rolando (dal 39′ st Napolitano), Malotti, Iori (dal 19′ st Ghillani), Caccavo (dal 19′ st Donnarumma). A disposizione: Bonardi, Drago, Ferro, Gallea, Moscati, Motta, Rihai, Serpa, Simoncelli. Allenatore: Massimo Paci.

PERGOLETTESE (4-3-1-2): Cordaro, Aidoo, Benvenuto (dal 1′ st Bane), Lambrughi, Capoferri, Dore (dal 18′ st Tremolada), Arini, Careccia, Ferrandino (dal 30′ st Tomaselli), Corti (dal 1′ st Pessolani), Parker (dal 39′ st Sartori). A disposizione: Antolini, Doldi, Finardi, Jaouhari, Padalino, Roversi. Allenatore: Giacomo Curioni.

Reti: 2′ pt Rolando (L), 21′ pt Parker (P), 42′ pt rig. Careccia (P), 25′ st Ghillani (L), 43′ st Tremolada (P).

Ammoniti: Filigheddu (L), Benvenuto (P), Bane (P), Tomaselli (P).

GUARDA QUI VIDEO LUMEZZANE PERGOLETTESE, GOL E HIGHLIGHTS