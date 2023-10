Video/ Lumezzane Renate (2-3): gol e highlights: Tremolada firma la rimonta

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE RENATE: LA CRONACA

Lumezzane e Renate, il tabellone segnava un vantaggio di 1-0 per il Lumezzane, con la rete firmata da Garbi. Garbi, con una manovra decisiva, ha sfruttato un’opportunità d’attacco. Con precisione e determinazione, ha mandato la palla in rete, portando la sua squadra in vantaggio nei primi minuti della partita. Questo momento è stato di importanza fondamentale, poiché ha dato al Lumezzane un inizio positivo. Mentre il Renate cercava di reagire, il gol di Garbi ha consolidato la posizione della squadra di casa. La partita è poi proseguita con il Lumezzane in vantaggio per 1-0, e Garbi è emerso come protagonista in questa fase iniziale.

Lumezzane e Renate, il Renate ha pareggiato il punteggio a 1-1 grazie alla rete di Currarino. Currarino, con una manovra decisiva, ha capitalizzato su un’opportunità d’attacco per segnare il gol del pareggio. La partita si è quindi livellata, sottolineando la determinazione e l’efficacia del Renate nel cercare di tornare in gioco prima della pausa. Il gol di Currarino h a influito significativamente sull’andamento della partita, con entrambe le squadre ora impegnate nella lotta per il controllo del match nei successivi tempi regolamentari. La conclusione del primo tempo è stata caratterizzata dall’equilibrio nel punteggio, lasciando aperti scenari interessanti per la seconda metà della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE RENATE, IL SECONDO TEMPO

Lumezzane e Renate, il risultato è 1-2 in favore del Renate grazie alla rete di Garretto. Garretto, con una mossa decisiva, ha siglato il gol che ha portato il Renate in vantaggio. Questo momento ha consolidato la posizione del Renate, che ha ora un margine di vantaggio rispetto al Lumezzane. La partita è entrata in una fase critica con il Renate in controllo, ma il Lumezzane avrà ancora l’opportunità di reagire nei restanti minuti del secondo tempo. La rete di Garretto ha segnato un momento importante nella partita, e ora entrambe le squadre si prepareranno per una fase cruciale della competizione.

Lumezzane e Renate è giunta alla sua conclusione con un risultato finale di 2-3 a favore del Renate. La vittoria è stata siglata in rimonta, con il gol decisivo realizzato da Tremolada. La rimonta del Renate ha sottolineato la determinazione e la capacità di reazione della squadra. Il gol di Tremolada è stato il momento culminante che ha garantito al Renate di portare a casa i tre punti. La partita è stata senza dubbio intensa e il risultato finale ha reso giustizia alla prestazione combattuta di entrambe le squadre. Il Renate ha dimostrato resilienza e determinazione nel conquistare la vittoria contro il Lumezzane.

LUMEZZANE RENATE, IL TABELLINO

LUMEZZANE: Galeotti C. (Portiere), Regazzetti S., Pisano E., Dalmazzi A., Righetti S., Ilari C. (dal 28′ st Poledri M.), Pesce S. (dal 33′ st Taugourdeau A.), Moscati M. (dal 15′ st Cannavo K.), Malotti M., Gerbi E. (dal 34′ st Basso Ricci A.), Capelli A. (dal 15′ st Spini C.). A disposizione: Deratti J., Filigheddu S. (Portiere), Filippini F., Greco E. (Portiere), Kolaj A., Parodi G., Pogliano C., Troiani M.

RENATE: Fallani M. (Portiere), Amadio M., Mondonico D., Munaretti L. (dal 14′ pt Bosisio M.), Possenti M., Garetto M., Esposito G., Currarino M. (dal 26′ st Gasperi M.), Rolando M., Bianchimano A. (dal 26′ st Tremolada M.), Sorrentino D.. A disposizione: Alcibiade R., Auriletto S., Ciarmoli L., Iacovo C., Maletic M., Nicolini L., Ombra F. (Portiere), Procaccio A., Sartore F.

Reti: al 18′ pt Gerbi E. (Lumezzane) , al 23′ st Cannavo K. (Lumezzane) al 30′ pt Currarino M. (Renate) , al 7′ st Garetto M. (Renate) , al 40′ st Tremolada M. (Renate) .

Ammonizioni: al 16′ pt Dalmazzi A. (Lumezzane), al 8′ st Ilari C. (Lumezzane), al 21′ st Pesce S. (Lumezzane) al 34′ pt Sorrentino D. (Renate), al 42′ st Rolando M. (Renate), al 43′ st Amadio M. (Renate).

Espulsioni: al 45′ st Amadio M. (Renate).

