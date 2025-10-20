Video Lumezzane Trento (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per il decimo turno del girone A della Serie C 2025/2026.
VIDEO LUMEZZANE TRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Tullio Saleri finisce con un pareggio per 1 a 1 la partita fra il Lumezzane ed il Trento. Nel primo tempo gli Aquilotti partono alla grande sbloccando il punteggio immediatamente in avvio al 4′ per merito del gol siglato da Giannotti, su assist di Aucelli, con un colpo di testa vincente.
Tuttavia mister Luca Tabbiani si vede costretto ad effettuare una sostituzione subito al 10′ inserendo Corradi al posto di Fiamozzi per colpa di un infortunio ma i suoi uomini insistono e vanno alla ricerca di un’altra rete al quarto d’ora con Capone, il quale incappa nella parata in calcio d’angolo di Drago, ed al 21′ quando la conclusione di Giannotti viene intercettata dall’intervento provvidenziale di Diodato.
I rossoblu cominciano quindi a farsi vedere in attacco centrando un palo al 28′ con Malotti e mandando la sfera larga sul fondo di testa al 36′ con De Marino. Nel secondo tempo i gialloblu continuano a premere il piede sull’acceleratore fallendo un paio di spunti interessanti con Capone sia al 48′ che al 51′. Nel finale Dalmonte non capitalizza una doppia opportunità per i tridentini al 59′ ed il Lume non fa di meglio al 67′ con Ndiaye.
Al 69′ gli ospiti falliscono una chance di testa con Ebone ed i valgobbini replicano con Caccavo che prende la mire all’85’ e concretizza siglando la rete del pari definitivo all’86’ con un altro colpo di testa. Inutili le proteste per il gol annullato ad Ebone al 90′ a causa di una posizione di fuorigioco.
Questo pareggio porta un solo punto nelle tasche del Lumezzane che in questo modo raggiunge quota sette nella classifica del girone A. Lo stesso discorso vale pure per il Trento, che dal canto suo sale invece a dodici punti dopo la decima giornata del campionato di Serie C valida per la stagione 2025/2026.