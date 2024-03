Video/ Lumezzane Virtus Verona (3-1) gol e highlights: rimonta con Moscati! (Serie C, 23 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LUMEZZANE VIRTUS VERONA: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri il Lumezzane supera la Virtus Verona per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Franzini partono forte affacciandosi pericolosamente in attacco subito al 7′ con Capelli e riuescendo a passare in vantaggio già al 9′ grazie alla rete messa a segno da Ilari, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Fresco reagiscono bene trovando infatti il gol del pareggio al 27′ per merito di Cabianca, protagonista di una bella azione personale.

Al 44′ Pisano sfiora invece il nuovo vantaggio per i suoi con un colpo di testa. Nel secondo tempo i Valgobbini ricominciano la gara alla grande e, come accaduto anche in precedenza, prendono in mano il controllo delle operazioni siglando il nuovo gol del vantaggio con Moscati al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro il Lume cala il tris all’85’ con la rete firmata da Calì, raccogliendo il passaggio vincente di Poledri.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Rispoli, proveniente dalla sezione di Locri, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Spini da un lato, Daffara, Demirovic e Metlika dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono al Lumezzane di salire a quota 45 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Virtus Verona non si muove, rimanendo ferma a 40 punti.

Lumezzane-Virtus Verona 3 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 9′ Ilari(L); 27′ Cabianca(V); 50′ Moscati(L); 85′ Calì(L).

Assist: 85′ Poledri(L).

LUMEZZANE (4-3-3) – Filigheddu; Moscati, Dalmazzi, Pisano, Regazzetti; Ilari, Pesce, Calì; Spini, Capelli, Iori; Greco, Rizzo, Basso Ricci, Galabinov, Parodi, Poledri, Scremin, Righetti, Tortelli. All.: Franzini.

VIRTUS VERONA (3-5-2) – Sibi; Ruggero, Cabianca, Ntube; Daffara, Vesentini, Demirovic, Metlika, Manfrin; Danti, Nalini. A disposizione: Zamboni, Voltan, Mehic, Begheldo, Zigoni, Gomez, Toffanin, Ronco, Lodovici, Menato, Ambrosi. All.: Fresco.

Arbitro: Giuseppe Rispoli (sezione di Locri).

Ammoniti: 36′ Daffara(V); 39′ Spini(L); 51′ Demirovic(V); 67′ Metlika(V).

