Video/ Maccabi Haifa Juventus (2-0) gol ed highlights: cade la Vecchia Signora!

Video Maccabi Haifa Juventus che si apre con l’azione immediata della squadra di casa che i bianconeri respingono. Passano pochi istanti ed il Maccabi Haifa trova il gol del vantaggio con il colpo di schiena, tentando di colpire di testa, da parte di Atzili. Juventus che timidamente cerca una reazione ma deve arrendere subito dopo con Di Maria, nel tentativo di trovare una giocata in contropiede, lascia il campo per un problema muscolare. Al suo posto Milik è cambia l’assetto tattico della Juventus. Minuti finali del Maccabi Haifa che trova, quindi, il gol del raddoppio ancora con Atzili che questa volta con i piedi batte il portiere polacco della vecchia Signora che si trova sotto di due misure, e con l’infortunio di Di Maria, dopo 45 minuti di gioco.

Il secondo tempo della partita tra Maccabi Haifa e Juventus si apre con la squadra ospite ventus che prova il tutto per tutto prima con Rugani che impatta di testa ma in maniera troppo debole, e poi con Cuadrado che casca dentro l’area di rigore. Il fischietto iberico non ha dubbi: Cuadrado si è gettato all’interno dell’area di rigore ma il Var lo chiama per controllare. Dopo un’attenta analisi conferma la sua idea e nega il rigore alla vecchia signora. Max Allegri cambia tutto: dentro Kean, Locatelli e Kostic per gli spenti Danilo, Paredes e Mckennie. Secondo tempo che non vede particolari acuti se non l’occasione di Cuadrado da fuori, respinta e il tiro di Milik. Triplice fischio e Juventus che adesso inizia ad aver timore della classifica, restando a quota 3 punti con gli israeliani del Maccabi Haifa.

VIDEO MACCABI HAIFA JUVENTUS: IL TABELLINO

Maccabi Haifa (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud (21′ st Menachem); Lavi, Mohamed (41′ st Tchibota); Atzili (21′ st Seck), Chery, David (26′ st Abu Fani); Pierrot (41′ st Rukavytsya). A disp. Fucs, Mashpati, Arad, Gershon, Meir, Eliyahu, Levi. All. Bakhar.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo (23′ st Kean), Bonucci, Rugani, Alex Sandro (29′ st Soulé); McKennie (1′ st Kostic), Paredes (1′ st Locatelli), Rabiot, Cuadrado; Di Maria (24′ pt Milik), Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Bremer, Gatti, Fagioli, Miretti. All. Allegri.

Arbitro: Lahoz (Spa).

Marcatori: pt 7′ Atzili, 42′ Atzili

Ammoniti: pt 27′ Cornud (M), 48′ McKennie (J); st 35′ Locatelli (J).











