Video/ Maccabi Rishon Virtus Bologna (79-85): highlights. V nere in vetta!

La Virtus Bologna festeggia la qualificazione alla fase successiva vincendo sul campo del Maccabi grazie ad una rimonta pazzesca. Sono Bourdillon e Gamble i due protagonisti nelle fasi embrionali del match. L’ala del Maccabi ne mette 7 in pochissimo tempo, mentre l’americano di Coach Djordjevic firma i primi 6 punti della Segafredo. Una tripla di Swing porta i padroni di casa sul 15-12 a metà della frazione. Al rientro sul parquet Rishon non trova più puntie Bologna ne approfitta, chiudendo avanti di 3 22-25, grazie ad un ottimo ingresso di Vince Hunter. In apertura di seconda frazione la Virtus Bologna non alza il ritmo, gli israeliani ne approfittano con Williams che mette il punto del 34-32. Julian Gamble continua a dimostrare tutta la sua classe salendo a quota 17 personali con 7/7 dal campo e dimostrandosi il punto di riferimento per la Virtus Bologna. Si gioca punto a punto con le due compagini che chiudono sul 47-45 per Maccabi.

INTERVALLO

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa vanno anche sul +5 sul 57-52. Una tripla di Bourdillon porta al massimo vantaggio di Maccabi Rishon, che vola sul +11 e sembra avere la gara in mano. La Segafredo sprofonda fino al -17 69-52. Il finale di frazione è tutto di marca bianconera, con gli israeliani che non trovano più punti e chiudono avanti 69-60. In apertura il punteggio torna nuovamente in equilibrio: 69-65. Teodosic entra in partita e firma un gioco da 4 punti con la Virtus che si ridesta all’improvviso. Il Maccabi non trova più il canestro con Bologna che la ribalta. Kyle Weems sale in cattedra siglando due canestri in fila che portano il risultato sul 70-76. La Virtus Bologna compie una rimonta incredibile chiudendo sul 79-85.

VIDEO MACCABI RISHON VIRTUS BOLOGNA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA