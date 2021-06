Video/ Macedonia del Nord Olanda (0-3) gol e highlights: Wijnaldum supera van Basten

L’Olanda si conferma una delle nazionali più interessanti di questo europeo: proprio come gli azzurri, gli oranje chiudono la fase a gironi a punteggio pieno e chiunque vorrà alzare la coppa a Wembley il prossimo 11 luglio dovrà fare i conti con i ragazzacci terribili di de Boer. Tra le mura amiche della Cruijff Arena, i padroni di casa liquidano la Macedonia del Nord (già eliminata) con un secco 3-0. Nel primo tempo Depay festeggia il trasferimento al Barcellona finalizzando una ripartenza perfetta dei suoi connazionali. Nella ripresa ci pensa Wijnaldum a mettere i tre punti in cassaforte con una doppietta nel giro di 8 minuti: il futuro centrocampista del PSG scavalca così un certo van Basten nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi. Weghorst, Gakpo e De Ligt sfiorano il poker: l’attaccante del Wolfsburg viene fermato dalla traversa mentre la giovane promessa del PSV Eindhoven e il centrale della Juventus devono fare i conti con Dimitrievski che limita egregiamente i danni. Gli uomini di Angelovski escono di scena con zero punti ma si sono tolti davvero una grossa soddisfazione prendendo parte alla fase finale della kermesse continentale, mai successo prima. Momenti da pelle d’oca quando Pandev è uscito lasciando il posto a Kostadinov: dopo 122 partite e 38 gol, Goran si congeda con la passerella dei compagni e uno stadio che si alza in piedi per applaudirlo. Il giusto tributo a una leggenda vivente (da quelle parti) che forse non appenderà definitivamente le scarpette al chiodo, i tifosi del Genoa sperano di poterlo ammirare almeno fino al prossimo anno, ma dipende anche e soprattutto dalle mosse che farà la società e se dimostrerà di voler fare ancora affidamento su di lui nonostante l’età avanzata. Per la cronaca, da segnalare le reti annullate a Trickovski e Churlinov, entrambe per fuorigioco: anche se fossero state convalidate non avrebbero cambiato più di tanto la sostanza.

VIDEO MACEDONIA DEL NORD OLANDA 0-3, IL TABELLINO

MACEDONIA DEL NORD-OLANDA 0-3 (0-1)

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi (76′ Stojanovski), Ademi (78′ Nikolov); Trickovski (56′ Churlinov), Elmas, Trajkovski (68′ Hasani); Pandev (69′ Kostadinov). All. Igor Angelovski.

OLANDA (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries (46′ Berghuis), De Vrij (46′ Timber), De Ligt, Blind, Van Aanholt; F. de Jong (79′ Gakpo), Wijnaldum, Gravenberch; Depay (66′ Weghorst), Malen (66′ Promes). All. Frank de Boer.

ARBITRO: Istvan Kovacs (ROU).

AMMONITI: 18′ S. Ristovski (M), 48′ Musliu (M), 65′ Alioski (M), 84′ Kostadinov (M).

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 24′ Depay (O), 51′ e 58′ Wijnaldum (O).

