Video/ Macedonia del Nord Ucraina (2-3) gol e highlights: gran rimonta con Tsygankov! (16 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MACEDONIA DEL NORD UCRAINA: LA SINTESI

Alla National Arena Toshe Proeski di Skopje l’Ucraina supera in trasferta ed in rimonta la Macedonia del Nord per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Milevski provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni senza però andare oltre al tiro-cross di Bardhi allontanato all’8′. I minuti scorrono sul cronometro ed i macedoni riescono a passare in vantaggio al 31′ grazie al calcio di rigore trasformato da Bardhi e concesso con l’ausilio del VAR per il fallo di mano fischiato a Matviienko. Ci pensa poi il napoletano Elmas a trovare il gol del raddoppio al 39′, su assist di Ristovski.

Nel secondo tempo i giallorossi continuano a dominare la sfida mancando anche la doppietta personale con il solito Elmas, disinnescato da Trubin, al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti allenati da mister Rebrov reagiscono ripristinando l’equilibrio con i gol siglati al 62′ da Zabanyi, di testa sul corner battuto da Tsygankov, ed al 67′ da Konoplya, supportato da Mudryk. Le cose si complicano ulteriormente per i Leoni Rossi a partire dal 73′ a causa del cartellino rosso per doppia ammonizione rimediato da Musliu e sul fronte opposto Tsygankov ne approfitta per completare la rimonta all’83’, sempre su lancio di Mudryk.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro svizzero L. Fahndrich ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Ristovski, Musliu, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato e Dovbyk dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo terzo turno delle qualificazioni ai campionati Europei del 2024 permettono all’Ucraina di salire a quota 3 nella classifica del girone C agganciando in questo modo i diretti avversari di giornata della Macedonia del Nord, rimasti appunto fermi a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MACEDONIA DEL NORD UCRAINA: IL TABELLINO

Macedonia del Nord-Ucraina 2 a 3 (p.t. 2-0)

Reti: 31′ RIG. Bardhi(M); 39′ Elmas(M); 62′ Zabarnyi(U); 67′ Konoplya(U); 83′ Tsygankov(U).

Assist: 39′ Ristovski(M); 62′ Tsygankov(U); 67′, 83′ Mudryk(U).

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. All.: Milevski.

UCRAINA (4-4-1-1) – Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Yarmolenko; Dovbyk. All.: Rebrov.

Arbitro: L. Fahndrich (Svizzera).

Ammoniti: 8′ Ristovski(M); 45’+1′ Dovbyk(U); 55′, 73′ Musliu(M).

Espulsi: 73′ Musliu(M).

