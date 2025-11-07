Video Magonza Fiorentina (risultato finale 2-1) gol e highlights della sfida valevole per la terza giornata di Europa League 2025/2026.

VIDEO MAINZ FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Mewa Arena di Magonza il Mainz affonda nel recupero la Fiorentina vincendo in rimonta per 2 a 1. Nel primo tempo, anche se le due squadre sembrano studiarsi inizialmente a vicenda, i biancorossi partono bene chiamando in causa Martinelli già intorno al 10′ con un colpo di testa insidioso di Weiper, ispirato dal lancio del compagno Nebel.

Moviola di Inter Kairat Almaty/ Dubbi sul rigore cancellato ai nerazzurri, kazaki graziati sull’espulsione

La compagine allenata dal tecnico Bo Henriksen non ha maggior fortuna al 13′ con un tiro-cross di Sieb ed i toscani trovano invece il modo di spezzare l’equilibrio al 16′ firmando il gol del vantaggio con Sohm, bravo a capitalizzare l’assist di Piccoli dopo che Da Costa aveva perso palla in favore di Nicolussi Caviglia. Proprio Piccoli spreca un paio di chances, tra il 19′ ed il 22′, per raddoppiare e la conclusione di Fazzini viene deviata in angolo al 39′ dall’intervento di Potulski.

Video Club Brugge Barcellona (3-3)/ Gol e highlights: doppietta di Forbs! (Champions League, 5 novembre 2025)

Nel secondo tempo il nuovo tiro di Fazzini viene intercettato dal collega Piccoli al 53′ per la disperazione della Fiorentina ma è ancora Piccoli a fallire un’opportunità al 55′ spedendo la sfera sul fondo di un soffio da posizione più che favorevole.

Nel finale Ranieri commette un errore importante ed il neo entrato Hollerback, assistito da Lee Jae-Sung, ripristina la parità segnando al 68′. Gli uomini guidati da mister Galloppa sprecano di testa al 77′ con Kean, al quale viene poi annullato un gol all’82’ per fuorigioco su richiamo del VAR. Ci pensa poi lo stesso Lee ad ultimare il sorpasso al 90’+5′ segnando la rete decisiva su assist di Sano.

Video Benfica Leverkusen (0-1)/ Gol e highlights: basta la rete di Schick! (Champions League 5 novembre 2025)

Questa vittoria consegna tre punti al Mainz che raggiunge così quota nove nella classifica della Conference League 2025/2026. La Fiorentina viene staccata in graduatoria dai diretti rivali della terza giornata rimanendo a sei punti dopo aver rimediato la prima sconfitta anche in Europa.

VIDEO MAINZ FIORENTINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS