Video/ Mali Costa d’Avorio (1-2 dts) gol e highlights: Elefanti in semifinale! (CAF, 3 febbraio 2024)

Allo Stade Municipal de Bouaké la Costa d’Avorio supera in rimonta il Mali per 2 a 1 dopo i tempi supplementari come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la compagine allenata dal commissario tecnico Chelle protesta all’8′ per un presunto fallo ma l’arbitro annulla tutto con l’aiuto del VAR per un fuorigioco di rientro ravvisato nei confronti di Niakate. I minuti scorrono sul cronometro e le Aquile falliscono un calcio di rigore, concesso per fallo di Kossouno, tramite la parata di Fofana sul tentativo dal dischetto di Traore al 18′.

Le cose si complicano per la Nazionale guidata da mister Fae a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Kossounou al 44′, episodio questo che ha anche portato alla sostituzione di Pepe con Singo al 45’+3′. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato in precedenza ed il Mali ci riprova con un’occasione fallita da Haidara a causa della parata provvidenziale del solito attento Yahia Fofana al 51′.

Nell’ultima parte dell’incontro il Mali riesce a passare in vantaggio al 71′ grazie alla rete messa a segno da Nene dalla distanza su assist di Samassekou ma gli Elefanti trovano il gol del pari al 90′ per merito del neo entrato Adingra. Ai supplementari la Costa d’Avorio centra una traversa clamorosa con un colpo di testa di Haller al 96′, rischia l’autorete con Singo ed un compagno al 109′ e completa il sorpasso con il gol di Diakite, protagonista di un colpo di tacco vincente ad insaccare la sfera su un tiro da fuori di Fofana.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro egiziano Mohamed Adel, avendo anche espulso per doppia ammonizione sia Kossounou che Diakite nella Costa d’Avorio, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Traore, espulso poi con un rosso diretto, Haidara e Coulibaly da un lato, Kouame ed Aurier dall’altro. La vittoria conquistata permette alla Costa d’Avorio di qualificarsi per la semifinale della Coppa d’Africa 2024 mentre il Mali viene eliminato dalla competizione continentale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MALI COSTA D’AVORIO: IL TABELLINO

Mali-Costa d’Avorio 1 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 71′ Nene(M); 90′ Adingra(C); 120’+2′ Diakite(C).

Assist: 71′ Samassekou(M); 120’+2′ Fofana(C).

MALI (4-3-3) – Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakate, Sacko; Coulibaly, Samassékou, Haidara; K. Doumbia; Sinayoko, Traoré. A disp.: Diawara, Bissouma, Diabate, Diarra, Dieng, M. Doumbia, Fofana, S. Koita, Nene, Niakate, Sissoko, Traoré. All.: Chelle.

COSTA D’AVORIO (4-2-3-1) – Fofana; Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan; Seri, Kessie; Pépé, Fofana, Gradel; Kouamé. A disp.: B. Sangare, Adingra, Amani, Bamba, Boga, Boly, Diakite, Diallo, Haller, Konate, I. Sangare, Singo. All.: Fae.

Arbitro: Mohamed Adel (Egitto).

Ammoniti: 16′, 44′ Kossounou(C); 34′ Kouame(C); 37′ Aurier(C); 39′ Traore(M); 45’+3′ Haidara(M); 80′ Coulibaly(M); 111′, 120’+3′ Diakite(C).

Espulsi: 44′ Kossounou(C); 120’+3′ Diakite(C); 120’+5′ Traore(M).

