Video/ Mallorca Real Madrid (1-0): highlights e gol. Junior manda KO i Blancos

All’Iberostar Estadi il Maiorca supera a sorpresa il Real Madrid per 1 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni portandosi in vantaggio già al 7′ grazie alla rete messa a segno da Lago Junior, su assist da parte di Febas. Lo stesso Lago Junior si vede poi annullare il gol del possibile raddoppio al 15′ mentre le merengues faticano a reagire, senza riuscire a produrre azioni concrete realmente degne di nota. Nel secondo tempo il capitano dei blancos Sergio Ramos tenta di risollevare i suoi compagni con una conclusione da brivido al 64′, terminata larga fuori dallo specchio, ma le cose si complicano ulteriormente quando Odriozola, al 74′, riceve il secondo giallo della sua partita e viene espulso. I calciatori di Zidane abbozzano soltanto qualche spunto ed escono sconfitti dal terreno di gioco dopo una prestazione non all’altezza dei loro standard. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono al Maiorca di salire a quota 10 nella classifica della Liga spagnola mentre il Real Madrid non si muove, rimanendo fermo a 18 punti e venendo quindi scavalcato dal Barcellona, vittorioso ed ora a quota 19 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Real Madrid avrebbe potuto e dovuto combinare qualcosa in più rispetto a quanto sancito dal punteggio finale. I Blancos si sono aggiudicati il possesso palla con il 63%, supportato anche da una maggiore precisione nei passaggi con 443 su 504 e 230 su 304 appoggi completati. In fase offensiva spiccano nuovemante le merengues grazie al 12 a 5 nelle conclusioni totali, delle quali 4 a 1 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Maiorca è stata la squadra più fallosa a causa del 20 a 14 nel computo dei falli e l’arbitro spagnolo A. J. Rojas ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Odriozola, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione da un lato, Sastre e Baba dall’altro.

IL TABELLINO

Maiorca-Real Madrid 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 7′ Lago Junior(M).

Assist: 7′ Febas(M).

MAIORCA (4-3-3) Reina; Sastre(46′ Agbenyenu), Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Febas(59′ Kubo), Idrissu Baba, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Budimir, Lago Junior(81′ Trajkovski). All.: Moreno.

REAL MADRID (4-3-3) Courtois; Odriozola, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Isco(66′ Rodrygo), Casemiro, James Rodriguez; Jovic(66′ Valverde), Benzema, Vinicius Junior(82′ Diaz). All.: Zidane.

Arbitro: A. J. Rojas.

Ammoniti: 20′, 75′ Odriozola(R); 32′ Sastre(M); 90’+5′ Baba(M).

Espulsi: 75′ Odriozola(R).

