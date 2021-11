Video/ Malmoe Chelsea (0-1) gol e highlights: blues ad un passo dagli ottavi

Il Chelsea vince in casa del Malmoe grazie alla rete siglata da Ziyech e mette una mezza ipoteca sul passaggio agli ottavi di Champions League. Andiamo ripercorrere le azioni salienti del match. Havertz subisce un fallo in area, il direttore di gara ravvisa un fallo dello stesso trequartista. Hudson-Odoi prova la conclusione che viene respinta. Nanasi recupera la sfera persa da Loftus-Cheek, la sua conclusione è facile preda di Mendy. Havertz per Ziyech. il cross di quest’ultimo è messo in angolo dal portiere avversario.

Ziyech mette un cross delizioso in area, Loftus-Cheek ci va di testa con la sfera che termina fuori di pochissimo. Chelsea che ha il pallino del gioco in mano ma per ora non riesce a trovare lo spunto vincente. Havertz per Ziyech, conclusione ribattuta dall’attenta difesa del Malmoe. Loftus-Cheek imbuca per Havertz che perde il tempo della conclusione e si fa chiudere da Dahlin. La prima frazione tra Malmoe e Chelsea termina sullo zero a zero.

SECONDO TEMPO

Azpilicueta per Hudson-Odoi, arriva la chiusura tempestiva di Brorsson. Ziyech! L’assedio del Chelsea va a buon fine. Havertz serve Hudson-Odoi, quest’ultimo la mette per Ziyech che da due passi non sbaglia. I campioni in carica, come da previsione, continuano a fare la partita. La compagine inglese ha tirato tantissimo verso la porta avversaria, vantaggio che possiamo considerare risicato per quello che si è visto in campo.

Abbiamo intanto superato il sessantesimo minuto di gioco, il Chelsea è avanti. Chelsea che continua ad attaccare a caccia del gol della sicurezza. Ziyech la mette in mezzo da calcio d’angolo, Thiago Silva colpisce di tacco e per poco non trova un bellissimo gol. Loftus-Cheek per Havertz, Dahlin, con grande coraggio, chiude e salva i suoi. Vi avviamo verso la fine di una gara che il Chelsea ha controllato fin dall’inizio. Il direttore di gara assegna intanto tre minuti di recupero. Termina il match tra Malmoe e Chelsea, una rete di Ziyech regala i tre punti ai blues.

IL TABELLINO

Malmoe (4-4-2): Dahlin; Ahmedhodzic, L. Nielsen, Brorsson, Rieks (dal 60′ Lewicki); Berget (dal 73′ Nalic), Innocent, Rakip (dal 73′ Larsson), Pena (dal 60′ Olsson); Nanasi, Colak.

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso; Hudson-Odoi (dal 73′ Barkley), Havertz, Ziyech (dal 73′ Pulisic).

GOL – Ziyech (C)

ASSIST – Hudson-Odoi (C)

NOTE: AMMONITI – Thiago Silva (C)

