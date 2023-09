Video/ Malta Macedonia del Nord (0-2) gol e highlights: Elmas decisivo! (12 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MALTA MACEDONIA DEL NORD: LA SINTESI

Al Ta’Qali National Stadium la Macedonia del Nord supera in trasferta Malta per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Milevski partono fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno dal napoletano Elmas, capitalizzando l’assist offertogli dal suo compagno Bardhi.

I minuti scorrono sul cronometro ed i giallorossi insistono riuscendo anche a trovare il gol del raddoppio al 41′ per merito di Manev, protagonista di un colpo di testa vincente sul calcio d’angolo battuto da Bardhi. Nel secondo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Marcolini hanno maggior spazio per agire e cercano una reazione ma le occasioni scarseggiano e Shiskovski si dimostra attento anche sul cross insidioso di Camenzuli al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni Rossi colgono un palo con il solito Elmas al 68′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro armeno H. Nalbandyan ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Teuma, Borg e Camenzuli da un lato, Shiskovski e Musliu dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sesto turno delle qualificazioni agli Europei 2024 permettono alla Macedonia del Nord di salire a quota 5 nella classifica del girone C mentre Malta non si muove, restando ferma a quota zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MALTA MACEDONIA DEL NORD: IL TABELLINO

Malta-Macedonia del Nord 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 5′ Elmas(MdN); 33′ Merino(MdN).

Assist: 5′, 33′ Bardhi(MdN).

MALTA (3-5-2) – Bonello; Borg, Pepe, Muscat; Mbong, Guillaumier, Kristensen, Teuma, Camenzuli; Nwoko, Jones. All.: Marcolini.

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1) – Shiskovski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Dimoski, Bardhi; Alimi, Atanasov, Elmas; Miovski. All.: Milevski.

Arbitro: H. Nalbandyan (Armenia).

Ammoniti: 27′ Teuma(M); 39′ Borg(M); 66′ Camenzuli(M); 85′ Shiskovski(MdN); 88′ Musliu(MdN).