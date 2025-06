Video Mamelodi Fluminense (risultato finale 0-0) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone F del Mondiale per Club 2025.

VIDEO MAMELODI FLUMINENSE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Hard Rock Stadium di Miami Gardens il Mamelodi Sundowns e la Fluminense si annullano a vicenda pareggiando per 0 a 0. Nel primo tempo i sudafricani sprecano una chance abbastanza clamorosa in avvio quando Matthews fallisce nel battere l’estremo difensore avversario Fabio già verso l’8′.

Le proteste per un presunto fallo subito da Rayners nell’area di rigore dei brasiliani al 25′ non viene punito dal direttore di gara e, sul fronte opposto, Jhon Arias suona la carica dopo il cooling break obbligatorio mandando la sfera sorprendentemente a lato intorno al 36′.

Nel secondo tempo il Tricolor Carioca cerca di cominciare la ripresa con un approccio diverso rispetto a quello ammirato in apertura di partita ed i loro sforzi si traducono nello spunto non concretizzato da German Cano, incapace di inquadrare il bersaglio al 57′ anche per colpa del pressing di un difensore del Mamelodi. Nel finale la voglia di continuare a disputare questa competizione è grande per i gialloverdi che tuttavia non producono più azioni pericolose realmente degne di nota in grado di mettere in difficoltà i biancoverdegranata.

Il pareggio assegna un punto sia alla Fluminense, che sale così a quota 5 e si qualifica per gli ottavi di finale, che al Mamelodi Sundowns, capace di raggiungere i 4 punti nella classifica del girone F senza però evitare l’eliminazione dal Mondiale per Club 2025 come l’Ulsan HD, sconfitto a sua volta dai tedeschi del Borussia Dortmund che hanno chiuso in vetta al gruppo.

VIDEO MAMELODI FLUMINENSE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS