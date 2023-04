Video/ Manchester City Bayern Monaco (3-0) gol e highlights: Citizens cannibali!

VIDEO HIGHLIGHTS E GOL DI MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO: GUARDIOLA DOMINA

Dai video degli highlights e dei gol emerge la prestazione straordinaria del Manchester City che fa un sol boccone del Bayern Monaco e si avvicina alla semifinale di Champions League. Il Manchester City prende subito in mano il controllo delle operazioni. Il Bayern Monaco prova a contenere ma rischia subito al 14′ quando Sommer per poco non si fa soffiare il pallone da Haaland in disimpegno. Ottima chance per il norvegese al 21′, liberato al tiro da un assist di Grealish ma capace di produrre soltanto una conclusione centrale per Sommer.

Il Manchester City passa comunque al 27′: splendida conclusione a girare dal limite di Rodri che manda il pallone ad infilarsi sotto l’incrocio dei pali. Dopo il gol del vantaggio il Manchester City prova ad aumentare i giri e va vicinissimo al raddoppio con Gundogan, che arriva alla botta secca in area dopo uno scontro tra Sommer e Grealish, ma trova la risposta di piede del portiere del Bayern che salva miracolosamente la sua porta.

Dopo 3′ nel secondo tempo c’è subito un cartellino giallo per Davies, il Bayern Monaco prova a ripartire con maggiore intraprendenza e al 9′ Sané chiama Ederson alla respinta. Al 12′ però è di nuovo il Manchester City ad andare vicino al gol con una girata di Ruben Dias che chiama ancora Sommer alla grande parata. I Citizens che al 25′ trovano il raddoppio: bruttissimo pallone perso da Upamecano, Grealish innesca con un delizioso colpo di tacco Haaland che piazza un cross perfetto sulla testa di Bernardo Silva che firma il 2-0. Al 31′ della ripresa arriva anche la firma del protagonista più atteso all’Etihad Stadium: Haaland firma il 3-0 per il Manchester City girando al volo di destro a rete su sponda di Stones. Bayern al tappeto e i Citizens vanno vicini al poker prima con una frustata di Julian Alvarez che sfiora il palo, quindi con un colpo di testa di Rodri che chiama Sommer all’ennesima grande parata della serata.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI DI MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO

A parte il video gol e highlights di Manchester City-Bayern Monaco, andiamo a leggere le dihiarazioni degli allenatori. Pep Guardiola è al settimo cielo per la grande notte vissuta dal suo Manchester City: “Per 55-60 minuti è stata una partita tirata, una bella partita di Champions, tra due top team. Non siamo riusciti a controllare le fasce dopo il gol di Rodri e abbiamo dato troppo spazio. Ci sono stati superiori nei primi 10-15 minuti, hanno avuto occasioni. E’ un risultato incredibile, ma so bene cosa vuol dire giocare a Monaco, servirà un’altra partita importante“.

Per Thomas Tuchel il risultato è pesante per il Bayern Monaco ma la prestazione dei bavaresi non è da buttare via, anche se per la semifinale servirà più di un’impresa: “Il risultato è troppo severo e siamo stati puniti proprio quando stavamo facendo meglio del Manchester City e l’inerzia era dalla nostra parte. Nonostante il 3-0 mi rifiuto di parlare di una prestazione negativa, ho visto un’ottima gara per 70′. Manca ancora un po’ di forma e fiducia, è un risultato duro da digerire, ma il calcio non regala niente“.

