Video/ Manchester City Bruges (4-1) highlights e gol: Guardiola si prende il primato

Se il Bayern Monaco si sta rivelando una vera e propria macchina da gol in questa edizione della Champions League, il Manchester City non è certamente da meno: dopo averne segnati 6 al Lipsia e 5 al Bruges, i campioni d’Inghilterra si ripetono con la formazione belga battendola per 4-1, un risultato che gli consente di riprendersi la testa del gruppo A approfittando del pareggio del PSG che si fa raggiungere nel finale da fanalino di coda del girone. Sin dal fischio d’inizio gli uomini di Guardiola non concedono un attimo di tregua alla retroguardia avversaria sfiorando il vantaggio con Gundogan che sbaglia un tap-in facilissimo a pochi passi da Mignolet, la rete che sblocca la contesa porta invece la firma di Foden. Gara in discesa? Assolutamente no, perché Stones nel goffo tentativo di anticipare De Ketelaere se la butta dentro da solo beffando Ederson.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Inter brillante! Diretta gol live

Solamente nella seconda frazione di gioco i padroni di casa rimettono le cose a posto con Mahrez che devia in rete con una capocciata impressionante il traversone di Joao Cancelo, bravissimo a tenere viva l’azione quando la palla sembrava ormai destinata in fallo laterale. Gli ospiti si aprono nel tentativo di pareggiare nuovamente i conti e allora Sterling e Gabriel Jesus, in contropiede, entrati dalla panchina, mettono il punto esclamativo e regalano un’altra gioia ai loro tifosi.

DIRETTA/ Manchester City Bruges (risultato finale 4-1): la chiude Gabriel Jesus!

VIDEO MANCHESTER CITY BRUGES 4-1, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-BRUGES 4-1 (1-1)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker (80′ Zinchenko), Stones, Laporte, Joao Cancelo; Gundogan, Rodri, Bernardo Silva (75′ De Bruyne); Mahrez (68′ Sterling), Foden (80′ Palmer), Grealish (68′ Gabriel Jesus). All. Pep Guardiola.

BRUGES (4-4-2): Mignolet; Mechele, Hendry, Nsoki, Sobol (72′ Ricca); Clinton Mata (78′ Van Der Brempt), Rits (78′ Mbamba-Muanda), Vanaken, Vormer; De Ketelaere (87′ Sowah), Lang (78′ Dost). All. Philippe Clement.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (ESP).

DIRETTA/ Borussia Dortmund Ajax (risultato finale 1-3) streaming: la chiude Klaassen

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 0′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 15′ Foden (MC), 17′ aut. Stones (B), 54′ Mahrez (MC), 72′ Sterling (MC), 90’+2′ Gabriel Jesus (MC).

CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER CITY BRUGES, da sky



© RIPRODUZIONE RISERVATA