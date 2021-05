Video/ Manchester City Chelsea (0-1): highlights e gol. Blues Campioni d’Europa!

E’ il Chelsea il vincitore della Champions league 2020-21! La squadra di Tuchel ieri sera a Porto ha superato con il risultato di 1-0 il Manchester City di Guardiola e dunque si è laureato campione d’Europa per la seconda volta della sua storia. A decidere la sfida e dunque a punire i citizens Kai Havertz, con il gol arrivato al 42’: nulla da fare per i celesti, pure assai favoriti alla vigilia della finalissima. Raccontando ora delle azioni salienti della finalissima, che ha visto i Blues particolarmente cinici in attacco, intensi e attenti soprattutto nella fase difensiva, va detto che al via pure non sono giocate spumeggianti al via. A Porto la finale della Champions league 2020-21 vede le due inglesi particolarmente guardinghe nelle prime battute, con i citizens che cercano di palleggiare e conquistare terreno e i Blues che cercano di rubare palla e verticalizzare. Pure dopo pochi minuti arrivano le prime occasioni da gol: al 14’ è Werner a spaventare la difesa rivale, mentre al 28′ tocca a Foden sfiorare il gol del vantaggio. Al 38’ è colpo di scena con l’out per infortunio di Thiago Silva: tempo 4 minuti i Blues reagiscono e con Kai Havertz, ben imbeccato da Mason Mount, trovano la rete del vantaggio ( che deciderà la vittoria poi al triplice fischio finale).

DIRETTA/ Manchester City Chelsea (risultato finale 0-1) Canale 5: Blues campioni!

Nel secondo tempo ci si aspetta la forte reazione del Manchester City e la squadra di Guardiola non si tira certo indietro, rientrando in campo: tempo pochi minuti i citizens paiono in pieno controllo di pallone e campo, ma pure non riescono a far tremare Mendy tra i pali. Al 58’ è forfait di De Bruyne dopo un scontro con Rudiger: Guardiola si affida a Gabriel Jesus che pure non riesce a pungere. Il Chelsea, accorto in difesa, pure rimane attento anche in attacco e quando trova lo spazio giusto non esita a pungere: come al 73’ quando su asset di Pulisic Kai Havertz sfiora pure il gol del raddoppio. Nel frattempo i citizens sono tuti in attacco, nella speranza di recuperare il pari, ma con Fernandinho e Aguero in campo il risultato non cambia. Si arriva agli ultimi scampoli della finale della Champions league e i Blues ormai sono tutti in difesa, compatti: negli ultimi sette minuti di recupero concessi, Mahrez tenta il tutto per tutto, ma il tiro va oltre la traversa. Sarà l’ultima emozione della partita: al triplice fischio finale il Chelsea batte il Manchester City per 1-0 e vince la Champions league 2020-21.

Vincitore Champions League/ Quote e pronostico finale: una statistica curiosa

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-CHELSEA 0-1

RETI: 42′ Havertz

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne (59′ Gabriel Jesus), Gundogan, Foden; Mahrez, Bernardo Silva (64′ Fernandinho), Sterling (76′ Aguero). All. Guardiola

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva (38′ Christensen), Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount (79′ Kovacic), Havertz; Werner (66′ Pulisic). All. Tuchel

Ammoniti: Gundogan, Rudiger, Gabriel Jesus

