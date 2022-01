Video/ Manchester City Chelsea (1-0) gol e highlights: Guardiola si coccola De Bruyne

VIDEO MANCHESTER CITY CH

ELSEA (1-0): LA DECIDE DE BRUYNE

Il Manchester City è un autentico rullo compressore in Premier League: 18 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i campioni d’Inghilterra in carica che si aggiudicano con il risultato finale di 1-0 lo scontro diretto con il Chelsea, estromettendolo di fatto dalla corsa per il titolo. A questo punto solamente il Liverpool, che deve recuperare inoltre un paio di partite, può impensierire la corazzata di Guardiola che in patria non sembra avere nessun punto debole. Sin dalle battute iniziali si capisce chiaramente che sarà una giornata difficile per i Blues, Kepa si fa prendere dal panico ed esce imprudentemente dai pali rinviando addosso ad Azpilicueta pressato da Grealish, la palla termina in calcio d’angolo. La squadra allenata da Tuchel non riesce a prendere le contromisure adeguate, Marcos Alonso e Kovacic sono costretti a spendere il giallo per fermare Sterling e Bernardo Silva che sembrano tarantolati in mezzo al campo, l’ex-gioiellino dell’Aston Villa non è da meno e poco prima della pausa si ritrova tra i piedi la più grande occasione del primo tempo, provvidenziale questa volta l’intervento del portiere spagnolo che salva la situazione. Alla ripresa delle ostilità arriva l’unico vero squillo dei campioni d’Europa, quando l’ex-centrocampista dell’Inter inventa un corridoio strettissimo per Lukaku che passa in mezzo a due e si presenta davanti a Ederson, l’estremo difensore brasiliano allunga la manona e respinge con Ziyech che calcia malissimo sulla ribattuta.

VIDEO MANCHESTER CITY CHELSEA 1-0, L’ULTIMA INVENZIONE DI DE BRUYNE

Da qui in avanti però sono i citizens che tornano a fare la voce grossa grazie all’ennesima magia di De Bruyne che resiste alla carica di Kanté – non proprio un mingherlino – e da fuori area spara un missile che si infila all’angolino, impossibile da intercettare. Il fuoriclasse belga dimostra ancora una volta di essere tra i pochissimi al mondo in grado di fare da solo la differenza in uno scontro tra titani, e ci stupiremmo se anche alla fine di quest’anno non venisse preso almeno in considerazione per il Pallone d’Oro. Certo, con una Champions League in bacheca sarebbe molto più semplice convincere la giuria di France Football, ma alla soglia dei 31 anni il buon Kevin ha ormai raggiunto la piena maturità agonistica e tutti i top club farebbero follie pur di assicurarsi le sue prestazioni, per questo motivo la sua clausola rescissoria è fissata a 250 milioni. Se volete farci un pensierino, cominciate a mettere i soldi da parte.

VIDEO MANCHESTER CITY CHELSEA 1-0, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-CHELSEA 1-0 (0-0)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne (85’ Gundogan), Rodri, Bernardo Silva; Foden (89’ Gabriel Jesus), Sterling, Grealish. All. Josep Guardiola.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Rudiger, Thiago Silva, Sarr; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso (81’ Mount); Pulisic (69’ Hudson-Odoi), Ziyech (69’ Werner); Lukaku. All. Thomas Tuchel.è

ARBITRO: Craig Pawson (sez. di Sheffield).

AMMONITI: 7’ Marcos Alonso (C), 31’ Kovacic (C).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 70’ De Bruyne (MC).

