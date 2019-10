Video/ Manchester City Dinamo Zagabria (2-0): highlights e gol, Guardiola domina

Nel video di Manchester City Dinamo Zagabria analizziamo la vittoria della formazione inglese, capace di battere i croati nella seconda giornata del gruppo C di Champions League. Il Manchester City vola a punteggio pieno come nelle previsioni, facendo anche un favore all’Atalanta perché la Dinamo rimane a distanza di sicurezza anche eventualmente in chiave terzo posto; non è stata una partita semplice per gli inglesi, che l’hanno dominata dal primo all’ultimo minuto ma fra legni, parate del portiere ed errori di mira, hanno dovuto aspettare il 66’ minuto per sbloccarla. Come al solito ci ha pensato Raheem Sterling, entrato da poco: azione corale del Manchester City con Mahrez lanciato a sinistra, il cross dell’algerino di prima intenzione è stato impattato dal nazionale inglese che ha anticipato il difensore e, sotto porta, infilato il pallone. Arrivato il gol, il City non è però riuscito ad aprire quella goleada che in molti si aspettavano: anzi, solo nei minuti di recupero il gioiellino Phil Foden (classe 2000) ha realizzato il suo primo gol in Champions League chiudendo definitivamente i conti. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI MANCHESTER CITY DINAMO ZAGABRIA

VIDEO MANCHESTER CITY DINAMO ZAGABRIA: LE DICHIARAZIONI

Analizzando le statistiche per il video di Manchester City Dinamo Zagabria scopriamo ovviamente che il dominio degli inglesi è stato reale: sono arrivate ben 20 conclusioni verso la porta avversaria (di queste, 6 nello specchio della porta) e 10 calci d’angolo, con appunto una traversa colpita nel primo tempo. Gli Sky Blues hanno avuto il 73% del possesso palla, e anche questa non è certo una novità; hanno completato un ottimo 87% di passaggi laddove invece la Dinamo Zagabria si è limitata al 58%, non riuscendo mai a costruire nemmeno nelle poche occasioni in cui avrebbe potuto. I croati hanno concluso solo due volte, una nello specchio; per il resto hanno dovuto liberare l’area di rigore in 43 occasioni (solo 5 per il Manchester City), da segnalare comunque che poche volte sono ricorsi a falli tattici visto che le irregolarità fischiate sono state 12, solo tre in più rispetto agli avversari che peraltro hanno avuto tre ammoniti contro due. Anche i dati dunque ci parlano di un Manchester City che ha largamente meritato la vittoria, ma il fatto di non essere riusciti a segnare di più potrebbe eventualmente rappresentare un problema nelle prossime uscite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA