Video/ Manchester City Dortmund (2-1) gol e highlights: qualificazione ancora aperta

Manchester City e Borussia Dortmund non hanno deluso le aspettative della vigilia: le due squadre hanno dato vita a una bellissima partita e fatto sì che valesse la pena guardare il video con i gol e gli highlights del match valevole per l’andata dei quarti di Champions League che si è concluso sul risultato di 2-1 in favore degli uomini di Guardiola. Che sin dal fischio d’inizio fanno girare palla a una velocità vertiginosa, tuttavia la prima palla gol è appannaggio dei gialloneri con il giovanissimo Bellingham (17 anni, ne compirà 18 a giugno, durante l’europeo) che chiama al dovere Ederson. Poco prima del 20′ Emre Can perde un brutto pallone a centrocampo favorendo l’accelerazione di De Bruyne che poi scarica per Foden, il quale cambia gioco per Mahrez che a quel punto restituisce la sfera al belga che la scaraventa alle spalle di Hitz. Dopodiché sale in cattedra l’arbitro Hategan che ne combina di tutti i colori: prima assegna un calcio di rigore ai padroni di casa per un intervento di Emre Can su Rodri, salvo poi cambiare idea dopo la tirata d’orecchie del VAR. Poi annulla l’uno pari di Bellingham per un fallo su Ederson che vede solo lui, in realtà è il portiere brasiliano che taglia la strada al centrocampista inglese con il pallone che sbatte sullo stinco e finisce in rete. Fatto sta che si va al riposo con i Citizens avanti, a inizio ripresa Haaland con un’accelerazione spaventosa si sbarazza di Ruben Dias che cercava vanamente di marcarlo e calcia in porta, Ederson salva il risultato. Il City sfiora il raddoppio con i soliti De Bruyne e Foden che graziano più volte Hitz, poi improvvisamente la formazione di Terzic si rimette in carreggiata grazie a Reus che infila gli avversari in contropiede e segna un gol in trasferta pesantissimo. Allo scoccare del novantesimo Foden sfrutta la sponda di Gundogan per riportare avanti i suoi, tra una settimana in Germania può ancora succedere di tutto, al BVB basterà un 1-0 per passare il turno, i Guardiola boys dovranno stare parecchio attenti…

VIDEO MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND 2-1 (1-0)

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones Ruben Dias, Joao Cancelo; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva (59′ Gabriel Jesus). All. Josep Guardiola.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey (81′ Meunier), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud (81′ Delaney); Knauff (63′ Reyna), Haaland, Reus. All. Edin Terzic.

ARBITRO: Ovidiu Hategan (ROU).

AMMONITI: 30′ Emre Can (BD), 37′ Bellingham (BD).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 19′ De Bruyne (MC), 84′ Reus (BD), 90′ Foden (MC).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND (da sky)

