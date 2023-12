Video/ Manchester City Fluminense (4-0) gol e highlights: i Citizens alzano la coppa! (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY FLUMINENSE: SINTESI

Nei primi venti minuti della finale del Mondiale per club di questa partita che mette di fronte il Manchester City e il Fluminense, la squadra inglese è riuscita a prendere il comando del match, portandosi in vantaggio per 1-0. Il gol che ha sbloccato la partita è stato realizzato da Alvarez con una spettacolare conclusione da fuori area, che ha lasciato senza scampo il portiere avversario. Il Manchester City ha mostrato fin da subito la propria superiorità, cercando di imporre il proprio gioco e sfruttando al meglio le occasioni create. Il gol di Alvarez è stato il frutto di una giocata di grande classe, dimostrando la qualità tecnica e la precisione degli attaccanti dei Citizens. Il Fluminense, dal canto suo, si trova ora in una posizione di sfida, cercando di rispondere al gol subito e di trovare spazi per mettere in difficoltà la difesa avversaria. La finale promette emozioni e colpi di scena, con entrambe le squadre che lottano per conquistare il titolo di campione del mondo per club.

Il Manchester City e il Fluminense, il risultato è di 2-0 in favore della squadra inglese. Il secondo gol è stato siglato in modo sfortunato da Nino, difensore del Fluminense, il quale, nel tentativo di spazzare via il pallone dalla propria area di rigore, ha involontariamente deviato la sfera nella propria rete. Il Manchester City ha ampliato il proprio vantaggio approfittando di questa circostanza, dimostrando una grande determinazione nell’andare a segno. La squadra brasiliana, invece, si trova ora in una situazione più complicata, dovrà cercare di recuperare lo svantaggio nel corso della seconda metà della partita. La sfortunata azione di Nino potrebbe avere un impatto significativo sulla psicologia della squadra e sulla strategia che adotterà nel secondo tempo. Tuttavia, nel calcio tutto può succedere, e il Fluminense avrà l’opportunità di cercare di rimontare e rendere la finale ancora più avvincente.

HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY FLUMINENSE, IL SECONDO TEMPO

Manchester City e Fluminense, il risultato si è portato sul 2-0 a favore dei Citizens, grazie ad un gol di Alvarez nella prima frazione di gioco. Durante questo periodo, Kovacic del Manchester City ha avuto un’occasione d’oro per aumentare ulteriormente il vantaggio, ma non è riuscito a capitalizzare, mancando l’opportunità di segnare. Nonostante l’occasione sfumata, il Manchester City sembrava mantenere il controllo del match, dimostrando un gioco solido e coeso. Poco dopo l’occasione di Kovacic, Guardiola ha effettuato una sostituzione, apportando delle modifiche alla formazione per consolidare la posizione di vantaggio della squadra. Il Fluminense, nel frattempo, avrebbe dovuto cercare di reagire e trovare soluzioni per contrastare l’efficace strategia difensiva del Manchester City. La partita, quindi, si è sviluppata con il Fluminense alla ricerca di spazi e il Manchester City deciso a difendere il proprio vantaggio. La sostituzione di Kovacic, pur non portando un aumento immediato del punteggio, potrebbe aver contribuito a consolidare la posizione del Manchester City e a gestire al meglio il vantaggio acquisito nel corso della partita.

Manchester City e il Fluminense si è conclusa con una vittoria netta del City per 4-0. Alvarez si è distinto come protagonista, realizzando una doppietta che ha contribuito significativamente al successo della sua squadra. Il Fluminense ha subito la superiorità del Manchester City, che ha ampliato ulteriormente il proprio vantaggio con un gol di Foden. Il risultato finale di 4-0 evidenzia la superiorità del Manchester City nel corso della partita, confermando la sua prestazione dominante. La squadra ha gestito con successo il possesso palla e ha capitalizzato le opportunità d’attacco, mettendo a segno quattro gol senza subirne alcuno da parte del Fluminense. Questa vittoria consolida la posizione di spicco del Manchester City e conferma la sua forza in campo internazionale.

MANCHESTER CITY FLUMINENSE, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker K., Stones J. (dal 29′ st Gvardiol J.), Dias R., Ake N. (dal 36′ st Bobb O.), Lewis R. (dal 15′ st Kovacic M.), Rodri (dal 29′ st Akanji M.), Foden P. (dal 36′ st Nunes M.), Silva B., Grealish J., Alvarez J.. A disposizione: Carson S., Ortega S., Alleyne M., Gomez S., Hamilton M., Phillips K., Susoho M. Allenatore: Guardiola P..

FLUMINENSE: Fabio, Samuel Xavier, Nino (dal 29′ st Marlon), Felipe Melo (dal 15′ st Diogo Barbosa), Marcelo (dal 15′ st Alexsander), Andre, Martinelli L. M., Arias J., Ganso (dal 15′ st Lima), Keno (dal 1′ st John Kennedy), Cano G.. A disposizione: Pedro Rangel, Vitor Eudes, Daniel, David Braz, Gonzalez Y., Guga, Thiago Santos. Allenatore: Diniz F..

RETI: al 1′ pt Alvarez J. (Manchester City) , al 27′ pt Nino (Manchester City) autogol, al 27′ st Foden P. (Manchester City) , al 43′ st Alvarez J. (Manchester City) .

AMMONIZIONI: al 12′ st Marcelo (Fluminense), al 23′ st Alexsander (Fluminense), al 39′ st John Kennedy (Fluminense).

