VIDEO MANCHESTER CITY LIVERPOOL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Etihad Stadium il Liverpool si aggiudica una vittoria importante in trasferta per 2 a 0 contro il Manchester City nella ventottesima giornata. Nel primo tempo la squadra di Guardiola sembra poter cominciare bene l’incontro affacciandosi in zona offensiva con uno spunto poco fortunato di Foden parato facilmente all’8′ da Alisson.

DIRETTA/ Manchester City Liverpool (risultato finale 0-2): Ederson evita il tris! (23 febbraio 2025)

Gli uomini di mister Slot non si lasciano però certo intimidire dai rivali di giornata e sbloccano anzi il risultato al 14′ con la rete siglata da Salah, su assist di Szoboszlai. I padroni di casa si disperano al 31′ quando il gol dell’eventuale pareggio di Marmoush non viene convalidato a causa di una posizione di fuorigioco e gli ospiti firmano invece il raddoppio definitivo con Szoboszlai, ricambiandosi il favore precedente con Salah, al 37′.

DIRETTA/ Liverpool Tottenham (risultato finale 4-0): Spurs travolti! (6 febbraio 2025)

Nel secondo tempo pure i Reds si vedono annullare il possibile gol del tris al 57′ con Curtis Jones per colpa di un altro fuorigioco confermato dal VAR. Nel finale i Citizens restano a galla con la parata di Ederson su Luis Diaz al 64′ ma nè Foden nè Doku riducono le distanze, rischiando anzi il tracollo sulle nuove giocate di Salah e Szoboszlai.

L’arbitro Anthony Taylor non ha mostrato alcun cartellino nei confronti dei rappresentati dei due club in campo a Manchester. Il Liverpool accenna la fuga arrivando a quota 64 nella classifica della Premier League stagione 2024/2025 mentre il Manchester City continua a faticare rimanendo saldo a 44 punti.

Video Arsenal Manchester City (5-1)/ Gol e highlights: che show di Havertz! (Premier League, 2 febbraio 2025)

VIDEO MANCHESTER CITY LIVERPOOL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS