Video/ Manchester City Liverpool (2-2) gol e highlights: rimandata la resa dei conti!

Difficile dire adesso se Manchester City-Liverpool 2-2 di cui nel video ammireremo gli highlights sarà decisiva nell’assegnazione del titolo. Di certo si è trattata di una partita molto divertente, bellissima da vedere in cui abbiamo visto all’opera due delle squadre più forti d’Europa, non solo della Premier League. Un pareggio che lascia gli uomini di Guardiola in testa alla classifica con un punto di margine nei confronti dei Reds che avranno altre sette partite a disposizione per mettere in atto il sorpasso e laurearsi campioni d’Inghilterra per la seconda volta negli ultimi tre anni. All’Etihad Stadium lo spettacolo è assicurato sin dal fischio d’inizio grazie ai padroni di casa che partono a razzo e al 5’ sbloccano la contesa con il tiro di De Bruyne deviato da Matip che spiazza l’incolpevole Alisson.

Agli ospiti bastano pochi minuti per rimettersi in carreggiata, cross di Robertson per la sponda di Alexander-Arnold su cui si fa trovare pronto Diogo Jota che trafigge Ederson e pareggia momentaneamente i conti. Nessuno pensa a gestire e a fare melina, tutti attaccano a testa bassa come se non ci fosse un domani e prima dell’intervallo Gabriel Jesus riporta avanti la capolista, con Sterling che prima dell’intervallo manca l’appuntamento con il tris vanificando la splendida giocata di Foden.

VIDEO MANCHESTER CITY LIVERPOOL: SECONDO TEMPO

Chissà cosa deve aver detto Klopp ai suoi ragazzi negli spogliatoi durante la pausa, perché i giocatori del Liverpool sono rientrati in campo con il sangue negli occhi e appena il direttore di gara fa riprendere le ostilità i Reds trovano il due pari. Splendida apertura di Salah per Mané che in mezzo a due deposita il pallone in rete e ammutolisce i tifosi del Manchester City, con gli uomini di Guardiola che evidentemente con la testa erano ancora nel tunnel d’ingresso. Gli ospiti prendono sempre più coraggio e guadagnano svariati metri di campo, ma proprio nel loro momento migliore vengono infilati in contropiede da Sterling che batte Alisson e fa 3-2, il gol dell’ex viene però cancellato dal VAR visto che il numero 7 era partito in offside.

L’allenatore tedesco si spaventa e ordina ai suoi di darsi una calmata, senza rinunciare ovviamente ai tre punti ma evitando sbilanciamenti eccessivi in avanti. Nelle battute conclusive del big match entra in azione Mahrez che prima colpisce il palo esterno su calcio di punizione e poi nell’extra-time fallisce il match-point tentando un goffo pallonetto anziché buttare giù la porta. E così il campionato resta apertissimo.

VIDEO MANCHESTER CITY LIVERPOOL 2-2, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL 2-2 (2-1)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Joao Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus (83’ Grealish), Sterling (75’ Mahrez). All. Pep Guardiola.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (78’ Naby Keita), Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota (70’ Luis Diaz), Mané (85’ Firmino). All. Jurgen Klopp.

ARBITRO: Anthony Taylor.

AMMONITI: 28’ Robertson (L), 40’ Bernardo Silva (MC), 62’ Thiago Alcantara (L), 83’ Fabinho (L), 89’ van Dijk (L).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 5’ De Bruyne (MC), 13’ Diogo Jota (L), 37’ Gabriel Jesus (MC), 46’ Mané (L).











