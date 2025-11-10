Video Manchester City Liverpool (risultato finale 3-0) gol e highlights della gara valida per l'undicesima giornata della Premier League 2025/2026.
VIDEO MANCHESTER CITY LIVERPOOL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
All’Etihad Stadium il Manchester City abbatte con un netto 3 a 0 il Liverpool nell’undicesima giornata di campionato. Nel primo tempo la strada sembra mettersi subito in salita per i Reds quando l’arbitro assegna un calcio di rigore per fallo di Mamardashvili nei confronti di Doku ma l’estremo difensore rimedia all’intervento irregolare commesso parando al 13′ il tentativo dal dischetto di Haaland.
Lo stesso attaccante norvegese si fa però poi perdonare al 29′ siglando il gol del vantaggio per i suoi con un colpo di testa ad incrociare su assist di Matheus Nunes, complice anche la marcatura errata di Ibrahima Konaté. Il capitano degli ospiti Van Dijk si vede annullare al 39′ la rete del pari a causa della posizione di fuorigioco in cui è stato pescato Robertson ed è proprio lo stesso Van Dijk a deviare in maniera decisiva al 45’+3′ il tiro di Nico Gonzalez, supportato da Bernardo Silva, valevole per la rete del raddoppio dei Citizens.
Nel secondo tempo la compagine allenata da mister Slot cerca al 59′ di ridurre le distanze con Gakpo mancando l’obiettivo ed al 63′ è lo strepitoso Doku, assistito da O’Reilly, a piazzare la sfera sul palo più lontano da fuori area calando il tris.
Nel finale Szoboszlai chiama alla parata in calcio d’angolo Donnarumma al 77′ ed all’80’ Salah dimostra pure lui di non essere in serata fallendo una chance interessante per riaprire il match.
La schiacciante vittoria conquista fra le mura amiche permette al Manchester City di aggiungere altri tre punti al loro bottino stagionale per l’annata calcistica 2025/2026 raggiungendo quota ventidue, festeggiando a dovere la millesima panchina del tecnico Pep Guardiola. La sconfitta rimediata in trasferta forza il Liverpool a rimanere attardato in classifica rispetto alle primissime posizioni della classifica con i loro diciotto punti.