Video/ Manchester City Manchester United (2-1) gol e highlights (3 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: CHE SPETTACOLO!

Finale di FA Cup tra Manchester City e Manchester United, gara che si sblocca dopo nemmeno dieci secondi dal fischio di inizio grazie ad un lancio lungo del portiere Ortega che trova Haaland, spizza di testa per Gundogan che calcia al volo e trova l’incrocio dei pali dove De Gea non può nulla. Man U che non riesce a creare gioco senza passare da Bruno Fernandes, è il fantasista portoghese che infatti riesce a trovare i corridoi per sfruttare al meglio i compagni. L’unica azione pericolosa dei Reds però non ha portato a nulla poiché è stata gestista con troppa impazienza.

Termina il primo tempo di Manchester City Manchester United, la finale di FA Cup in equilibrio dopo un errore del difensore esterno che tocca il pallone con la mano causando un tiro dal dischetto che Bruno Fernandes realizza spiazzando il portiere Ortega. Uno dei difetti del Man City è proprio quando viene sollecitato in difesa poiché gli esterni non sono dei grandi difensori, infatti i loro compiti sono più difensivi che non. La partita si era addormentata prima di questo calcio di rigore con il Man Red che cercava un modo di arginare la difesa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED, IL SECONDO TEMPO

Manchester City Manchester United, gara che riprende in maniera un po’ scialba rispetto al ritmo del primo tempo. Un calcio di punizione battuto da De Bruyne pesca al limite dell’area di rigore Gundogan che trova cosi la doppietta in una finale di FA Cup, De Gea non vede partire il pallone. Il City gioca in maniera diversa rispetto al primo tempo, si è messo infatti a specchio dei Red Devils con un 4-3-3 più contenitivo rispetto alla difesa a tre con cui Grealish ha procurato il rigore che aveva portato sul pari i rivali della squadra che adesso sta vincendo.

Termina Manchester City Manchester United con la vittoria della squadra con le maglie celesti. Match ripreso oltre che nel risultato anche sul campo dopo un inizio di secondo tempo scialbo per la squadra di Guardiola. Invece negli ultimi venti minuti è stato bravo il City a riprendere intensità e tornare con le proprie manovre avvolgenti. Gara di spicco per Rodri, il regista spagnolo di solito non viene lodato come il suo compagno di reparto belga, ma oggi le sue geometrie sono state illuminanti per portare a casa il il risultato, il che significa alzare in cielo la FA Cup, ora al Manchester City non resta che tentare il triplete contro l’Inter.

VIDEO E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY: Foden P., Ake N., Laporte A., Ortega S. (Portiere), Walker K. (dal 45’+5 st Laporte A.), Dias R., Akanji M., Stones J., Rodri, Silva B., De Bruyne K. (dal 31′ st Foden P.), Gundogan I., Grealish J. (dal 44′ st Ake N.), Haaland E.. A disposizione: Alvarez J., Ederson (Portiere), Lewis R., Mahrez R., Palmer C., Phillips K. Allenatore: Guardiola P..

MANCHESTER UTD: Garnacho A., Weghorst W., McTominay S., de Gea D. (Portiere), Wan-Bissaka A., Lindelof V. (dal 38′ st McTominay S.), Varane R., Shaw L., Casemiro, Fred, Fernandes B., Eriksen C. (dal 17′ st Garnacho A.), Sancho J. (dal 33′ st Weghorst W.), Rashford M.. A disposizione: Butland J. (Portiere), Dalot D., Elanga A., Maguire H., Malacia T., Pellistri F. Allenatore: ten Hag E..

Reti: al 1′ pt Gundogan I. (Manchester City) , al 6′ st Gundogan I. (Manchester City) al 33′ pt Fernandes B. (Manchester Utd) .

Ammonizioni: al 36′ st Ortega S. (Manchester City), al 45′ st Rodri (Manchester City) al 45’+4 pt Wan-Bissaka A. (Manchester Utd), al 34′ st Fred (Manchester Utd).

