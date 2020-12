Video/ Manchester City Marsiglia (3-0): highlights e gol. Il ritorno di Aguero

Il Manchester City apre le porte del suo stadio all’Olympique Marsiglia per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020-21. Gli uomini di Guardiola, già agli ottavi di finale, non regalano niente agli avversari e li mettono in riga con un perentorio 3-0 che matura nel secondo tempo, quando i padroni di casa vanno a segno per tre volte con Ferran Torres, il rientrante Aguero e Sterling. Primo gol in stagione per il Kun reduce da mesi molto difficili tra infortuni e scelte tattiche che lo hanno penalizzato, a 32 anni capita anche ai più grandi di non essere più in cima alle gerarchie. L’attaccante inglese di origini giamacaine è entrato in corso d’opera e ha lasciato la sua impronta grazie a un pasticcio tra Mandanda e Alvaro che gli hanno letteralmente regalato il pallone davanti alla porta ormai sguarnita e lui ha dovuto solamente buttarlo dentro. La squadra di Villas-Boas in novanta minuti non è stata capace di creare pericoli dalle parti di Steffen se non con Payet che alla mezz’ora del primo tempo era pure riuscito a gonfiare la rete, peccato che fosse in fuorigioco e dunque l’arbitro ha fermato tutto. Gli ospiti speravano di cavarsela con un pareggio confidando nel Porto che in effetti ha fatto il suo dovere in casa dell’Olympiakos ma con i risultati maturati nel matchday 6, l’OM chiude all’ultimo posto e resta fuori pure dall’Europa League, dietro alla compagine greca che si salva grazie al gol segnato fuori casa nello scontro diretto. I Citizens potrebbero essere invece abbinati all’Atalanta o alla Lazio nei sorteggi di Nyon in programma lunedì prossimo.

VIDEO MANCHESTER CITY MARSIGLIA 3-0, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-OLYMPIQUE MARSIGLIA 3-0 (0-0)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Steffen; Walker, Eric Garcia (28’ Stones), Laporte, Aké; Gundogan (46’ Sterling), Fernandinho, Foden; Mahrez (66’ Aguero), Ferran Torres, Bernardo Silva. All. Josep Guardiola.



OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Alvaro, Balerdi, Nagatomo; Sanson, Kamara (67’ Rongier), Gueye (75’ Strootman); Thauvin (75’ Ake), Germain (76’ Benedetto), Payet (67’ Cuisance). All. André Villas-Boas.



ARBITRO: Halil Umut Meler (TUR).



AMMONITI: 39’ Gueye (OM).



RECUPERO: 2’ pt, 3’ st.



MARCATORI: 48’ Ferran Torres (MC), 77’ Aguero (MC), 90’ Sterling (MC).

