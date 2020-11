Video/ Manchester City Olympiacos (risultato 3-0) gol highlights. Guardiola vince!

VIDEO MANCHESTER CITY OLYMPIACOS (3-0)

Grazie al video di Manchester City Olympiacos capiremo che a volte anche se il risultato finale è 3-0 non c’è stato un dominio assoluto di chi alla fine si è portato 3 punti a casa. Così è capitato in questa sfida che ha messo di fronte ai Citizens di Pep Guardiola un Olympiacos compatta e tosta. La rete di F.Torres all’inizio del match portava avanti la squadra inglese, col risultato però in bilico praticamente fino alla fine. La squadra di casa infatti trovava il doppio vantaggio a 9′ dalla fine con Gabriel Jesus, cementando la vittoria al 90esimo con Joao Cancelo. In mezzo ci sono state tantissime occasioni per i greci che hanno avuto più volte la possibilità di pareggiare e complicare i piani dei ragazzi con la maglia celeste. Di sicuro l’esperienza e i campioni a disposizione di Guardiola hanno fatto la differenza, contro un avversario pieno di giovani che hanno bisogno di crescere per arrivare a certi livelli. Nonostante il 3-0 però la squadra del Pireo esce da questa gara a testa altissima.

IL TABELLINO

Diamo uno sguardo al tabellino di Manchester City Olympiacos:

Marcatori – 12′ Torres (M), 81′ G.Jesus (M), 90′ Cancelo (M)

Manchester City 4-3-3 – Ederson; Walker (82′ Cancelo), Stones, Ake, Zinchenko; De Bruyne (85′ Nmecha), Gundogan, Foden (69′ Rodri); Mahrez (69′ G.Jesus), Torres, Sterling (82′ Silva).

Olympiacos 4-3-3 – Jose Sa; Rafinha, Semedo, Cisse, Holebas; M’Vila, Bouchalakis (46′ Rodrigues Pepe), Camara (73′ Masouras); Randjelovic (46′ Bruma), El Arabi (76′ Koka), Valbuena (85′ El Soudani).

