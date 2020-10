Video/ Manchester City Porto (3-1): highlights e gol. Buona vittoria per Guardiola

Quattro gol nel video di Manchester City-Porto, gara valevole per la prima giornata del gruppo di C di Champions League. Abbiamo assistito a novanta minuti frizzanti, con una partenza favorevole agli ospiti che hanno ceduto il passo a lungo andare. All’Etihad Stadium sono subito emozioni: dopo un quarto d’ora dal fischio di inizio la squadra di Guardiola subisce una doccia fredda. Sono infatti gli ospiti a sbloccare la partita, andando in rete con Luis Diaz. Ottima intuizione da parte del giocatore del Porto, che ringrazia Ruben Dias per una gravissima ingenuità e trafigge Ederson dopo aver seminato il panico tra le maglie dei difensori del Manchester City (0-1). Si scalda la sfida, con il Manchester City chiamato a reagire. Al diciassettesimo minuto Pepe commette fallo su Sterling, dopo un palo colpito da Gundogan. L’arbitro Treimanis è ben posizionato e ritiene che ci siano tutte le condizioni per decretare un calcio di rigore. Occorre anche il consulto del VAR per confermare la decisione presa. Al ventesimo, finalmente, Aguero può prendere la sua rincorsa e realizzare dagli undici metri il gol dell’1-1. I ritmi si alzano, il Manchester City cerca di cavalcare l’entusiasmo per trovare il raddoppio. Bisogna però attendere il sessantacinquesimo minuto, quando Gundogan supera la barriera con una punizione straordinaria. 2-1 per il Manchester City a metà ripresa. Il Porto ha ancora tempo per rimediare, ma nel momento decisivo della gara i padroni di casa mettono in ghiaccio il punteggio con il destro di Ferran Torres, che chiude definitivamente i giochi. 3-1 al triplice fischio.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY PORTO RISULTATO FINALE 3-1

MANCHESTER CITY : Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, João Cancelo, Eric García, İlkay Gündoğan (dal 23′ st Phil Foden), Rodri, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Kun Agüero (dal 23′ st Ferrán Torres), Bernardo Silva. A disposizione: John Stones, Fernandinho, Zack Steffen, Scott Carson, Oleksandr Zinchenko, Taylor Harwood-Bellis, Felix Nmecha, Thomas Doyle, Cole Palmer, Adrián Bernabé. Allenatore: Pep Guardiola.

FC PORTO: Agustín Marchesín; Pepe, Zaidu Sanusi (dal 32′ st Nanu), Chancel Mbemba, Malang Sarr (dal 35′ st Evanilson), Mateus Uribe, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira (dal 32′ st Shoya Nakajima), Luis Díaz (dal 10′ st Wilson Manafá), Moussa Marega, Jesús Corona (dal 32′ st Mehdi Taremi). A disposizione: Diogo Costa, Diogo Leite, Romário, Loum, Marko Grujić, Felipe Anderson, Toni Martínez. Allenatore: Sérgio Conceição.

Reti: al 14′ pt Luis Díaz, al 20′ pt Kun Agüero, al 20′ st İlkay Gündoğan, al 28′ st Ferrán Torres.

Ammonizioni: al 29′ pt Kyle Walker (MAN), al 36′ pt João Cancelo (MAN), al 22′ st Eric García (MAN), al 34′ pt Bernardo Silva (MAN), al 45′ st Fernandinho (MAN), al 39′ st Pepe (FC ).

