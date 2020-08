Video/ Manchester City Real Madrid (2-1) gol e highlights. Guardiola è felice

Partita spettacolare all’Etihad Stadium, ma con un doppio 2-1 il Manchester City bissa il successo dell’andata in casa del Real Madrid e affronterà ora il Lione nei quarti di finale. Serata nera per il difensore centrale dei Blancos, Varane, che propizia entrambi i gol dei Citizens. Al 9′ del primo tempo si fa soffiare il pallone da Gabriel Jesus, che serve a Sterling il più comodo dei palloni per l’1-0. Al 22′ della ripresa un retropassaggio di testa troppo corto permette proprio a Gabriel Jesus di involarsi verso la porta di Courtois e depositare in rete il gol qualificazione. Nel mezzo era stato Karim Benzema con un imperioso stacco di testa a rivitalizzare le speranze del Real, che con un secondo gol avrebbe portato la partita ai tempi supplementari. Ma il Manchester City nel corso del match non ha mai smesso di essere pericoloso, riuscendo a mettere alle corde la difesa avversaria grazie alle verticalizzazioni di De Bruyne e a uno Sterling autentica spina nel fianco per il Real. Nei minuti finali sfiora il gol su punizione anche David Silva, che sembra in procinto di lasciare il Manchester City per approdare alla Lazio: nel frattempo, arriva il triplice fischio finale e il City vola a Lisbona, per il Real Madrid la stagione finisce qui. CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER CITY REAL MADRID: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO MANCHESTER CITY REAL MADRID: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Dopo aver eliminato il Real Madrid, Pep Guardiola non nasconde le ambizioni del Manchester City: “Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo segnato su due errori della loro difesa. Abbiamo cercato di sfruttare il contropiede, ma non è facile farlo contro una squadra simile. Il pressing? In alcune situazioni non siamo riusciti a farlo, ma complessivamente abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo battuto due volte il Real Madrid e Zidane non era mai stato eliminato. Siamo qui per cercare di vincere la Champions League. Se vuoi vincere devi battere i grandi club. Dobbiamo fare attenzione al Lione, ora possiamo prepararci al meglio“. Per Zinedine Zidane la stagione del Real Madrid, alla luce della Liga messa in bacheca, è comunque positiva: “Quando perdi non puoi essere felice. Allo stesso tempo siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo congratularci con i nostri avversari, che hanno giocato molto bene. Abbiamo perso entrambe le partite. Il 95% di quello che i giocatori hanno fatto quest’anno è stato spettacolare, bisogna tenere la testa alta, il voto finale della nostra stagione è positivo nonostante questo risultato. Dobbiamo essere felici“.



