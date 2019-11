Video/ Manchester City Shakhtar (1-1): highlights e gol. Un punto a testa!

Un punto a testa al Etihad Stadium di Manchester per la quinta giornata del girone C della Champions league tra Manchester City e Shakhtar, il cui video con i gol e gli highlights ci racconta di una sfida abbastanza equilibrata, il cui risultato non cambia la sostanza nella classifica del gruppo. Ecco infatti che i citizens rimangono abbondantemente nella prima posizione, già sicuri degli ottavi di finale, mentre gli ucraini rimangono secondi in graduatoria con 6 punti. Tornando al match possiamo dire che al via il ritmo non si è fatto subito altissimo: è solo al 15’ la prima azione da gol con Tete che per lo Shakhtar prova a insidiare la difesa inglese. Gli ucraini tentano qualche attacco ma di fatto ben poco si concretizza da entrambi le parti nella prima frazione di gara. E’ quindi nella ripresa che arrivano i gol del match di Champions league: il primo occorre al 56’ per mossa di Gundogan, che porta il Manchester City in vantaggio con l’aiuto di Gabriel Jesus, ma subito gli ucraini rispondono con la marcatura al 59’ di Solomon. La girandola dei cambi poi scombina un poco le carte in tavola: di fatto però ben poco accade nel finale e i due club paiono accontentarsi del punticino a testa.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY SHAKHTAR 1-1 (0-0 PT)

MANCHESTER CITY: Ederson; José Angeliño, João Cancelo, Nicolás Otamendi, İlkay Gündoğan, Rodri (dal 31′ st Phil Foden), Kevin De Bruyne (dal 25′ st David Silva), Fernandinho, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva. A disposizione: Scott Carson, Kyle Walker, John Stones, Benjamin Mendy, Riyad Mahrez. Allenatore: Pep Guardiola.

SHAKHTAR DONETSK: Andriy Pyatov; Sergiy Krivtsov, Mykola Matvienko, Ismaily, Dodô, Taras Stepanenko, Yevhen Konoplyanka (dal 20′ st Manor Solomon), Viktor Kovalenko (dal 35′ st Marcos Antônio), Alan Patrick, Júnior Moraes (dal 45′ st Danylo Sikan), Tetê. A disposizione: Oleksiy Shevchenko, Davit Khotcholava, Sergiy Bolbat, Marcos Cipriano. Allenatore: Luís Castro.

Reti: al 11′ st İlkay Gündoğan, al 24′ st Manor Solomon.

Ammonizioni: al 45′ st Fernandinho (MAN).

