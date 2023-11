Video/ Manchester City Young Boys (3-0) gol e highlights: Pep agli ottavi (Champions League, 8 novembre 2023)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY YOUNG BOYS: LA SINTESI

Video e highlights Manchester City Young Boys, gara valevole per la quarta giornata del Girone G di Champions League vinta dai padroni di casa con un netto 3-0. Pep Guardiola lascia in panchina Akanji, in gol all’andata e anche in campionato nell’ultimo turno contro il Bournemouth, ma anche Julian Alvarez, Rodri, Bernardo Silva e Doku, reduce da un gol e quattro assist sempre col Borunemouth in Premier League. Questo turn over non abbassa la voglia di fare risultato del Manchester City che passa in vantaggio con Haaland su rigore al 23′.

Prima del duplice fischio c’è spazio per il 2-0 firmato da Foden, abile ad inserirsi dalla destra e con un tiro a giro superare Racioppi. Nella ripresa, precisamente al 51′, Haaland si sposta il pallone sul sinistro e da fuori area trova una grande conclusione che vale il 3-0 per gli inglesi. Poco dopo il tris della squadra di Guardiola, lo Young Boys rimane in dieci uomini per via della doppia ammonizione di Lauper al 53′. La gara si chiude virtualmente e i successivi 40 minuti sono pressoché di gestione per il Mancehster City che strappa il pass per gli ottavi di finale per l’undicesima volta di fila con la vittoria numero 100 in Europa nonché la diciottesima gara consecutiva da imbattuti in Champions League, un record per il calcio inglese.

VIDEO MANCHESTER CITY YOUNG BOYS, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-YOUNG BOYS 3-0

RETI: 23′ Haaland (R), 45+1′ Foden, 6′ st Haaland.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker (16′ st Phillips), Stones (1′ st Akanji), Dias, Gvardiol; Lewis, Kovacic (35′ st Doku); Foden, Nunes, Grealish; Haaland (16′ st Bobb). A disp. Ortega, Carson, Akanji, Alvarez, Rodri, Silva. All. Guardiola.

YOUNG BOYS (5-3-2): Racioppi; Janko (20′ st Blum), Amenda, Camara, Benito, Garcia (33′ st Persson); Niasse, Lauper, Ugrinic (43′ st Males); Elia (33′ st Ganvoula), Itten (20′ st Chaiwa). A disp. Marzino, von Ballmoos, Colley, Lustenberger, Monteiro, Nsame, Rrudhani. All. Wicky.

ARBITRO: Lambrechts (BEL)

AMMONITI: Benito (YB), Lauper (YB), Amenda (YB).

ESPULSI: 8′ st Lauper per somma di ammonizioni (YB).

