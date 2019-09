Video/ Manchester United-Astana (1-0): highlights, decisivo il gol di Greenwood

Ecco il video con i gol e gli highlights di Manchester United-Astana 1-0, all’Old Trafford i Red Devils conquistano i tre punti nella prima giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Nonostante la vittoria resta evidente come gli uomini di Solskjaer abbiano raccolto molto meno di quanto seminato sul terreno di gioco. Nei novanta minuti i padroni di casa possono vantare un 72% di possesso palla, 13 calci d’angolo e 9 tiri totali di cui 6 in porta, eppure hanno impiegato ben 72 minuti a violare la porta di Eric con Greenwood che all’ennesimo tentativo riesce finalmente a centrare il bersaglio e consente ai suoi compagni e soprattutto ai suoi tifosi di lasciarsi andare a un’esultanza liberatoria. Anche perché dopo aver sprecato una miriade di occasioni con Fred (che scheggia la traversa dalla lunghissima distanza a inizio gara), Rashford che sbaglia a un metro dalla porta e Lingard che timbra il palo interno, i campioni di Kazakistan quasi giocano un brutto scherzo agli avversari, Murtazayev in contropiede non riesce ad angolare il pallone calciando addosso a Romero mentre Rotariu non capitalizza sul secondo palo il cross chirurgico di Tomasov che aveva scavalcato tutta l’area di rigore. Il risultato resta in bilico fino al triplice fischio di Letexier, il Manchester United può far festa ma si sarebbe risparmiata volentieri questa sofferenza, soprattutto considerando che sul piano e della qualità tecnica non c’è stata assolutamente storia, uscire dal campo con un pareggio o ancora peggio sarebbe stata un’onta difficilmente lavabile. Lo si intuisce chiaramente dalle parole di Ole Gunnar Solskjaer: “Anche la partita sulla carta più facile e agevole si complica terribilmente se non fai gol. Gli avversari sono andati vicini al gol in almeno un paio di occasioni dove abbiamo rischiato grosso, per fortuna ci ha pensato Mason a risolvere la situazione. A inizio gara i più giovani erano parecchio nervosi, non sono abituati a giocare in palcoscenici così prestigiosi e quando cominci a sbagliare, una, due, tre occasioni è normale farsi prendere dal nervosismo. I giocatori più esperti servono anche a questo, a tranquillizzare i compagni e a non fargli perdere la calma quando le cose non sembrano andare per il verso giusto”. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI MANCHESTER UNITED-ASTANA 1-0 (EUROPA LEAGUE)

VIDEO MANCHESTER UNITED-ASTANA 1-0, IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-ASTANA 1-0 (0-0)

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Romero; Dalot, Jones, Tuanzebe, Rojo (78′ Young); Matic, Gomes (68′ Mata), Fred; Rashford, Greenwood, Chong (68′ Lingard). All. Ole Gunnar Solskjaer.

ASTANA (4-4-2): Eric; Rukavina, Postnikov, Tomasevic, Shomko; Tomasov, Maevski, Simunovic (46′ Logvinenko), Sigurjonsson; Rotariu (82′ Mubele), Murtazayev (46′ Janga). All. Roman Hrygorchuk.

ARBITRO: François Letexier (FRA).

AMMONITO: Fred (MU).

RECUPERO: 1′ pt, 2′ st.

MARCATORI: 73′ Greenwood (MU).



© RIPRODUZIONE RISERVATA