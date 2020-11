Video/ Manchester United Basaksehir (4-1) gol e highlights. Poker dei Red Devils!

VIDEO MANCHESTER UNITED BASAKSEHIR: LA PARTITA

Il Manchester United si riprende di prepotenza la vetta del girone in Champions, rifilando un poker ai turchi del Basaksehir che all’andata avevano battuto a sorpresa i Red Devils. Parte a testa bassa il Manchester United che al 2′ ci prova subito con una gran botta di Rashford che trova però pronto Gunok. Il vantaggio dei Red Devils è comunque differito solo di pochissimi minuti, a sbloccare il risultato ci pensa Bruno Fernandes con una splendida conclusione che si insacca sotto la traversa. Il Manchester United imperversa offensivamente e i turchi non riescono ad opporsi, al 12′ Rashford troverebbe la doppietta ma il gol viene annullato per fuorigioco, dopo la review al VAR che conferma la decisione dell’arbitro Hategan. I turchi provano a scuotersi con una conclusione di Visca al 17′ che finisce però alta sopra la traversa. Il Manchester United sembra comunque padrone della partita e al 19′ Bruno Fernandes approfitta di un grossolano errore del portiere avversario Gunok, appoggiando in rete il gol del raddoppio nonché la doppietta personale. Basaksehir in bambola difensivamente ma comunque generoso nei suoi assalti offensivi, al 28′ Visca ha un’altra chance con un calcio di punizione che finisce non di molto sopra la traversa. Al 33′ Bolingoli-Mbombo in affanno commette fallo in area che, dopo la review al VAR, vale il penalty per i Red Devils. Dal dischetto Rashford è implacabile nel siglare il tris per i padroni di casa. Nella ripresa le emozioni si concentrano nel finale. Alla mezz’ora il Basaksehir era riuscito ad accorciare le distanze grazie a Deniz Turuc, bravo ad andare a segno su una punizione dalla distanza. Il Manchester United però è completamente padrone della partita e non rischia, chiudendo definitivamente la partita al 92′, con David James che firma il definitivo 4-1 su suggerimento di Mason Greenwood.

