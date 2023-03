Video/ Manchester United Betis (4-1) gol ed highlights: Antony da urlo, gol Rashford!

Video Manchester United Betis Siviglia che ha inizio con la rete che sblocca la partita dopo soltanto sei minuti siglata da Marcus Rashford. l’attaccante del Manchester United riceve palla da Bruno Fernandes dopo il tocco sfortunato da parte di un difensore che è, anziché spazzare il pallone, lo far rimanere lì e ne approfitta lo stesso calciatore inglese che calcia con violenza sotto l’incrocio dei pali sul primo palo, dove Claudio Bravo non può veramente nulla. Nel primo tempo è dominio Manchester United ma con il passare dei minuti il Betis prende sempre più consapevolezza fino al gol del pareggio che arriva al minuto 32 quando Juanmi porta a spasso diversi difensori inglesi, per poi allargare il gioco sulla fascia destra dove spunta Ayoze Perez che lascia andare un bolide con il destro colpendo la sfera contro la porta difesa da De Gea.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: Di Maria in gol, poker Manchester!

CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER UNITED BETIS SIVIGLIA: GOL ED HIGHLIGHTS

Secondo tempo che si apre con la furia del Manchester United che trova prima il gol del 2-1 con una perla assoluta di Antony a giro sul palo lontano che si insacca e si candida a essere uno dei gol più belli di questa competizione; tris da parte di Bruno Fernandes con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Secondo tempo totalmente a tinte rosse con il Manchester United di Ten Hag che batte il Betis Siviglia 4-1 e mette una grossa ipoteca sulla qualificazione, nel finale rete anche per Weghorst.

Diretta/ Siviglia Fenerbahce (risultato finale 2-0): Lamela chiude i giochi

VIDEO MANCHESTER UNITED BETIS SIVIGLIA: IL TABELLINO

MANCHESTER UTD: Antony (dal 37′ st Pellistri F.), Casemiro, Dalot D. (dal 1′ st Wan-Bissaka A.), de Gea D. (Portiere), Fernandes B., Fred (dal 37′ st McTominay S.), Martinez Li., Rashford M. (dal 21′ st Sancho J.), Shaw L. (dal 21′ st Malacia T.), Varane R., Weghorst W.. A disposizione: Butland J. (Portiere), Elanga A., Garnacho A., Heaton T. (Portiere), Lindelof V., Maguire H., Mainoo K., Malacia T., McTominay S., Pellistri F., Sancho J., Wan-Bissaka A. Allenatore: ten Hag E..

BETIS: Abner, Bravo C. (Portiere), Carvalho W., Joaquin (dal 15′ st Canales S.), Juanmi (dal 36′ st Willian Jose), Luiz Felipe, Luiz Henrique (dal 15′ st Ruibal A.), Perez A. (dal 21′ st Iglesias B.), Pezzella G., Rodriguez G. (dal 21′ st Guardado A.), Sabaly Y.. A disposizione: Canales S., Gonzalez E., Guardado A., Iglesias B., Martin D. (Portiere), Miranda J., Perez Guerrero D., Rodri, Ruibal A., Ruiz V., Silva R. (Portiere), Willian Jose Allenatore: Pellegrini M..

Diretta/ Manchester United Betis (risultato finale 4-1): poker all'Old Trafford!

Reti: al 6′ pt Rashford M. (Manchester Utd) , al 7′ st Antony (Manchester Utd) , al 13′ st Fernandes B. (Manchester Utd) , al 37′ st Weghorst W. (Manchester Utd) al 32′ pt Perez A. (Betis) .

Ammonizioni: al 11′ st Weghorst W. (Manchester Utd), al 24′ st Fernandes B. (Manchester Utd).











© RIPRODUZIONE RISERVATA