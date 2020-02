Video/ Manchester United Bruges (5-0): highlights e gol. Fred firma il poker inglese!

Una vittoria netta per i Red Devils ieri sera all’Old Trafford, come ci racconta il video di Manchester United Bruges: la squadra di Solskjaer nella sfida di ritorno per i sedicesimi di finale di Europa league ha superato i belgi col risultato di 5-0, ottenendo dunque il pass per i prossimi ottavi di coppa (e dunque ponendo rimedio al pari per 1-1 ottenuto solo all’andata). Ma vediamo ora nel dettaglio che cosa è accaduto in terra inglese in questo big match per la seconda competizione Uefa: già dalle prime battute infatti abbiamo assistito a un incontro davvero molto intenso. Di fronte al pubblico di casa, come previsto sono i Red Devils a prendere presto in mano le redini del gioco: il Bruges fa davvero nota fatica ad uscire dalla propria metà campo e pure fatica a porre rimedio ai primi feroci attacco degli avversari. La partita dunque è ben dura per la squadra di Clement, ma la situazione peggiora già al 23’ quando la formazione rimane in dieci per il rosso diretto rimediato da Deli (fallo di mano). Per il Manchester United è l’occasione migliore per prendere il comando delle operazioni e dilagare: ecco che negli ultimi venti minuti prima dell’intervallo gli inglesi già si portano in vantaggio per 3-0 con i gol di Bruno Fernades (rigore dopo il fallo avversario), Ighalo e McTominay. Si arriva dunque alla ripresa e la qualificazione agli ottavi di finale è già in ghiaccio per Solskjaer. Nel secondo tempo lo United si accontenta dunque di gestire il risultato, esplodendo solo nel finale, firmando al 82’ e al 93’ il poker, con la splendida doppietta di Fred. Il triplice invio finale consacra infine il trionfo dei Red Devils che oggi dunque dopo il sorteggio, conosceranno i prossimi avversari per gli ottavi di finale di Europa league.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED BRUGES 5-0 (3-0 PT)

MANCHESTER UNITED: Sergio Romero; Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Mata, Fred, Bruno Fernandes (dal 20′ st Jesse Lingard), Daniel James (dal 1′ st Tahith Chong), Scott McTominay (dal 27′ st Mason Greenwood), Odion Ighalo. A disposizione: De Gea, Victor Lindelöf, Brandon Williams, Nemanja Matić. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.

CLUB BRUGGE KV: Simon Mignolet; Odilon Kossounou, Simon Deli, Federico Ricca, Brandon Mechele, Clinton (dal 17′ st Matej Mitrović), Maxim De Cuyper, Hans Vanaken, Mats Rits (dal 34′ st Charles De Ketelaere), David Okereke, Percy Tau (dal 16′ st Krépin Diatta). A disposizione: Ethan Horvath, Eduard Sobol, Michal Krmenčík, Siebe Schrijvers. Allenatore: Philippe Clement.

Reti: al 27′ pt Bruno Fernandes, al 34′ pt Odion Ighalo, al 41′ pt Scott McTominay, al 37′ st Fred, al 45′ st Fred.

Espulsioni: al 22′ pt Simon Deli (CLU).

