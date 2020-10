Video/ Manchester United Chelsea (0-0): gli highlights. Cavani debutta con i Reds

Manchester United e Chelsea non si fanno male in una sfida da cui si aspettavano gol ed emozioni. Andiamo a rivivere i momenti salienti della gara. Pulisic prova l’azione personale, si chiude bene la difesa avversaria. Primi dieci minuti senza grandi emozioni. Zouma colpisce male di testa, arriva Pulisic che trova la respinta della difesa avversaria. Ancora un tentativo di Pulisic, chiude bene il Manchester United. James prova ad imbeccare Werner, chiude bene Lindelof. Chelsea che continua ad attaccare, soffre lo United. Bruno Fernandes la mette in mezzo da calcio d’angolo, la difesa del Chelsea respinge per la minaccia. Havertz serve una grande palla a Werner che in area manca l’aggancio decisivo e spreca. Bruno Fernandes prova l’azione personale, conclusione centrale. Jorginho per Werner che sbaglia il controllo. Bruno Fernandes sta salendo in cattedra, il Manchester United sembra entrato finalmente in partita. Mendy chiude su Rashford servito da Bruno Fernandes. Cinque minuti alla fine della prima frazione, non si sblocca la gara. Mata prova a piazzarla ma Mendy compie un grandissimo intervento. Havertz si prende il giallo dopo un intervento falloso. La prima frazione termina sullo zero a zero. Mendy ha salvato due volte il Chelsea con ottimi interventi.

SECONDO TEMPO

Werner ci prova da fuori area ma trova sulla sua traiettoria Maguire. Zouma prova a servire James, pallone troppo lungo. Seconda frazione con poche emozioni. Doppio cambio del Manchester United, entrano Cavani e Pogba. Bruno Fernandes in mezzo, Cavani ci mette il piede ma non trova la porta. La pioggia continua a scende incessante, non si blocca la gara. Bruno Fernandes in mezzo, libera la difesa del Chelsea. La compagine ospite prova a difendere il prezioso punto. Cavani libera un tentativo del Chelsea da calcio d’angolo. Palla servita a Cavani in area, la sua conclusione viene respinta. Manchester United e Chelsea dividono la posta in palio.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay (83′ Greenwood); Mata (58′ Pogba), Bruno Fernandes, James (58′ Cavani); Rashford.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Havertz (72′ Mount), Werner (71′ Abraham), Pulisic (81′ Ziyech).

Arbitro: Atkinson

Ammoniti: Shaw (M), Havertz (C), Fred, Rashford (M)

