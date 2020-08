Video/ Manchester United Copenaghen (1-0 dts): highlights e gol. Red Devils ok!

Pur soffrendo, vince il Manchester United nel quarto di finale di Colonia contro i coriacei danesi del Copenaghen, che si arrendono solamente ai tempi supplementari. Finisce 1-0 ai tempi supplementari grazie a un calcio di rigore di Bruno Fernandes, anche se i Red Devils hanno avuto una grande quantità di occasioni da gol nel corso del match. Parte meglio il Copenaghen, pur costretto al quarto d’ora a una sostituzione forzata tra lo svedese Boilesen e il suo connazionale Pierre Bengtsson. Al 18′ Daramy e Wind si fanno murare dalla difesa inglese, il Manchester United cresce nel finale della prima frazione di gioco e all’inizio del recupero del primo tempo va a segno con Greenwood: gol inizialmente convalidato, la review al VAR evidenzia però un fuorigioco. La squadra di Solskjaer prende definitivamente in mano le redini del match nella ripresa, cogliendo due pali con Greenwood (annullata poi la ribattuta di Rashford in fuorigioco) e Bruno Fernandes, ma anche i danesi sprecano una grande chance con Oviedo. Si va ai supplementari, e al 5′ lo United ottiene il rigore che decide la partita. Lo trasforma lo specialista Bruno Fernandes, poi le parate di Johnsson tengono in piedi il match fino alla fine, ma per il Manchester United la qualificazione in semifinale non è in discussione.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, esprime la sua soddisfazione senza dimenticare di elogiare il portiere avversario: “Sapevamo che sarebbe stato piuttosto complicato riuscire ad abbattere il muro difensivo eretto dai nostri avversari, stasera era importante non commettere errori e creare il maggior numero di occasioni possibili. Quest’anno abbiamo centrato le semifinali in tutte le competizioni che abbiamo disputato, siamo soddisfatti. Il loro portiere è stato fantastico, ha giocato una partita incredibile ma noi siamo stati anche sfortunati avendo colpito il palo per due volte. A prescindere da chi sarà la nostra avversaria, sarà comunque una grande partita. Conosciamo molto bene il Wolverhampton, ma sappiamo anche come affrontare il Siviglia: la semifinale non può bastare, ora vogliamo la finale“. Solbakken, allenatore del Copenaghen, si complimenta comunque con lo spirito dei suoi: “Sapevamo di affrontare una formazione molto forte ed esperta, ma mi è piaciuto l’approccio alla gara. L’ottima prestazione di Johnsson ci ha consentito di non mollare e ho sperato fino all’ultimo di raggiungere i calci di rigore; il nostro cammino in Europa League ci deve comunque riempire d’orgoglio, peccato non aver capitalizzato le chance avute nei tempi regolamentari.”

CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER UNITED COPENAGHEN, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA