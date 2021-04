Video/ Manchester United Granada (2-0) gol e highlights. Red Devils in semifinale

Sarà il Manchester United il prossimo avversario della Roma in Europa League: in semifinale si rinnoverà il duello tra i Red Devils e i giallorossi, il cui ultimo capitolo risale alla stagione 2007-2008 quando si affrontarono nei quarti di Champions League, con la formazione all’epoca allenata da Sir Alex Ferguson che passò il turno e poi alzò al cielo la Coppa dalle grandi orecchie al termine di una finale a dir poco drammatica con il Chelsea. Di certo gli uomini di Solskjaer oggi farebbero un gravissimo errore a sottovalutare i ragazzi di Paulo Fonseca che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per andare fino in fondo e al momento sembrerebbero i grandi favoriti per il successo finale, alimentando quel sogno europeo che le altre squadre italiane (in primis la sopravvalutatissima Lazio) non sono state capaci di portare avanti. Per quanto riguarda la cronaca spicciola del match in programma all’Old Trafford, gli inglesi avevano già ipotecato il passaggio del turno sette giorni fa al Nuovo Estadio de Los Carmenes e anche al ritorno si sono ripetuti con lo stesso punteggio, 2-0. Ci pensa Cavani a smorzare immediatamente le residue speranze di rimonta degli andalusi sbloccando la contesa quando sono trascorsi sì e no cinque minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Kovacs, a quel punto l’unica fonte di preoccupazione per l’allenatore norvegese è Pogba che si innervosisce troppo facilmente e a più riprese rischia di beccarsi il secondo giallo. Per precauzione il tecnico lo toglierà dal campo a inizio ripresa, sarebbe stato un disastro perdere il francese in vista del doppio confronto con i lupacchiotti. A parte un timido tentativo di Molina, gli uomini di Diego Martinez non riescono a impensierire in alcun modo De Gea mentre a ridosso del novantesimo Rui Silva viene tradito da Vallejo che nel tentativo di anticipare Mata se la butta dentro da sola. E’ l’azione che fa calare il sipario sul match.

Abbiamo raccolto le parole dei protagonisti, cominciamo dall’allenatore Ole Gunnar Solskjaer: “Personalmente non ho mai visto giocare la Roma ma so che hanno disputato due ottime partite contro l’Ajax ed essendo una squadra italiana si difende molto bene grazie a un leader come Smalling, e con un attaccante nato come Dzeko può lasciare il segno in qualsiasi momento. Sarà una semifinale veramente appassionante con i giallorossi che hanno una grande storia e una grande tradizione alle loro spalle”. Bruno Fernandes ha giocato per diversi anni in Serie A indossando le maglie di Udinese e Sampdoria, quindi conosce piuttosto bene la Roma: “Ogni avversario può crearti problemi, la Roma è una di quelle squadre che può farti molto male se le concedi l’iniziativa, Dzeko ha giocato diversi anni in Premier League con il City e per lui sarà un derby a tutti gli effetti. Possiamo farcela ma non dovremo sbagliare nulla”. Anche Paul Pogba, negli anni della Juventus, si è reso conto dell’enorme potenziale espresso dai capitolini: “Ce la giochiamo, Dzeko e Mkhitaryan sono due ossi duri e faranno di tutto per renderci la vita difficile, non vediamo l’ora di scendere in campo e affrontarli. Per quanto riguarda la partita con il Granada, bella vittoria, il successo dell’andata ci aveva già messo sulla buona strada e qui all’Old Trafford dovevamo stare attenti a non correre rischi inutili”.

VIDEO MANCHESTER UNITED-GRANADA 2-0, IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-GRANADA 2-0 (1-0)

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka (82’ Williams), Tuanzebe, Lindelof, Telles; Pogba (46’ van de Beek), Matic, Fred; Greenwood (82’ Diallo), Bruno Fernandes (73’ Mata), Cavani (60’ James). All. Ole Gunnar Solskjaer.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Vallejo, German (82’ Pérez), Neva (74’ Diaz); Montoro, Gonalons (32’ Molina); Kenedy (46’ Puertas), Herrera, Machis; Soldado (46’ Suarez). All. Diego Martinez.

ARBITRO: Istvan Kovacs (ROU).

AMMONITI: 17’ Pogba (MU), 20’ Soldado (G), 61’ German (G), 74’ Neva (G).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 6’ Cavani (MU), 90’ aut. Vallejo (MU).

