VIDEO MANCHESTER UNITED LIONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Old Trafford il Manchester United ha la meglio sul Lione per 5 a 4 e passa il turno dopo i tempi supplementari. Nel primo tempo i Red Devils sembrano iniziare bene la partita sbloccando infatti il punteggio immediatamente al 10′ per merito del gol siglato da Ugarte, sfruttando un suggerimento vincente offertogli da Garnacho. Al 16′ è Casemiro a chiamare in causa il portiere avversario forzandolo alla deviazione in calcio d’angolo ma i francesi non rimangono a guardare e si propongono in avanti con un colpo di testa fuori misura di Akouokou al 22′, oltre a vedersi parare uno spunto di Cherki da Onana al 32′.

Il capitano degli inglesi Bruno Fernandes centra un palo al 36′ e manda il pallone largo al 39′ ma il suo compagno Dalot firma invece la rete del raddoppio nel recupero al 45’+1′, con l’aiuto di Maguire. Nel secondo tempo Garnacho si vede per la prima ed unica volta con una soluzione imprecisa di testa al 50′ e sul fronte opposto Tolisso non batte Onana al 54′. Nel finale accade l’inaspettato: proprio Tolisso riduce le distanze su assist di Lacazette di testa al 71′ e Tagliafico ripristina l’equilibrio con la rete del 78′, segnata su passaggio di Maitland-Niles.

Di nuovo Tolisso è protagonista all’89’ lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica poichè espulso per doppia ammonizione. Ai supplementari la compagine allenata dall’ex milanista Fonseca passa addirittura in vantaggio al 105′ con Cherki e cala il poker dal dischetto con Lacazette al 108′. I minuti scorrono sul cronometro e il solito Bruno Fernandes accorcia il distacco su rigore al 114′ ed il subentrato Mainoo, ispirato da Casemiro, pareggia al 120′.

E’ Maguire a far esplodere di gioia tutti i suoi tifosi presenti allo stadio con il colpo di testa vincente che vale il gol partita su un altro assist di Casemiro al 120’+1′ Questa vittoria, alla luce del pareggio dell’andata, permette al Manchester United di qualificarsi alla semifinale di Europa League stagione 2024/2025. L’Olympique Lione finisce invece KO e viene eliminato dalla competizione uscendone a testa molto alta.

VIDEO MANCHESTER UNITED LIONE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS