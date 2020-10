Video/ Manchester United Lipsia (5-0): highlights e gol. Red Devils travolgenti!

Dopo aver messo in riga il PSG al Parco dei Principi di Parigi, il Manchester United rifila una lezione di calcio al RB Lipsia: all’Old Trafford finisce 5-0 per i Red Devils che restano a punteggio pieno nel girone H di Champions League 2020-21 dove gli uomini di Solskjaer stanno facendo la voce grossa. Un risultato pesante contro la nuova potenza del calcio tedesco, allenata da uno dei tecnici emergenti del panorama internazionale, Nagelsmann, che si è pure vestito di tutto punto senza immaginare che sarebbe andato incontro a una vera e propria disfatta. Eppure fino a un quarto d’ora dal novantesimo gli ospiti sono stati pienamente in partita con i padroni di casa che hanno sbloccato la contesa nel primo tempo con Greenwood, bravo a capitalizzare una splendida giocata di Pogba. Sul filo del fuorigioco il numero 11 trafigge Gulacsi e deve attendere il via libera del VAR per esultare. Il Lipsia prova a reagire con Nkunku che scalda i guantoni di De Gea, il portiere spagnolo è bravo a dire di no anche a Konaté che a inizio ripresa aveva sfiorato il pareggio con un colpo di testa da distanza molto ravvicinata. Con gli ingressi di Bruno Fernandes e Rashford il potenziale offensivo dello United aumenta a dismisura, nel giro di un quarto d’ora il numero 10 metterà a segno una tripletta portandosi a casa il pallone. Anche per la rete del raddoppio serve la convalida della tecnologia perché l’attaccante inglese evita il fuorigioco per un millimetro o poco più. Con i tedeschi completamente sbilanciati in avanti i Red Devils dilagano in contropiede, Martial si procura e trasforma pure un calcio di rigore. Un verdetto forse troppo severo per una delle rivelazioni dell’ultima edizione della Champions ma che rende l’idea di come a questi livelli appena sbrachi un po’ gli avversari ti tritano senza alcuna pietà.

MANCHESTER UNITED LIPSIA 5-0, IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-RB LIPSIA 5-0 (1-0)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka (81’ Tuanzebe), Lindelof, Maguire, Shaw; Matic (63’ McTominay), Fred; Greenwood (63’ Rashford), Pogba (81’ Cavani), Van de Beek (68’ Bruno Fernandes); Martial. All. Ole Gunnar Solskjaer.

RB LIPSIA (4-1-4-1): Gulacsi; Henrichs (63’ Sabitzer), Konaté, Upamecano, Halstenberg; Kampl (75’ Kluivert); Nkunku (65’ Sorloth), Olmo, Forsberg, Angelino; Poulsen. All. Julian Nagelsmann.

ARBITRO: Matej Jug (SVN).

AMMONITI: 34’ Matic (MU), 46’ Henrichs (L), 77’ Kluivert (L), 86’ Sabitzer (L).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 21’ Greenwood (MU), 76’, 78’ e 90’+2’ Rashford (MU), 87’ rig. Martial (MU).

