Video/ Manchester United Liverpool (0-5) gol e highlights: Reds imprendibili!

VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL 0-5: PRIMO TEMPO

Termina con un largo 0-5 la partita Manchester United Liverpool. Nella 9^ giornata di andata di Premier League, la formazione di Jurgen Klopp domina i Red Devils, come possiamo vedere dal video degli highlights. Per il Liverpool si tratta della seconda vittoria consecutiva con 5 gol, dopo quella della scorsa giornata contro il Watford. I Reds si confermano quindi al secondo posto in classifica con 21 punti, arrivati grazie a 6 vittorie e 3 pareggi. Per il Manchester United continua il periodo negativo. Seconda sconfitta consecutiva, dopo il 4-2 subito dal Leicester, e solo 1 punto conseguito nelle ultime 4 gare. Andiamo a rivivere i migliori momenti della partita. Nel primo tempo è il Manchester United a partire forte. Dopo 4′ minuti Bruno Fernandes calcia alto dopo essersi trovato a tu per tu con Alisson.

Passa un minuto e si scatena il Liverpool. Al 5′ Milner serve sulla destra Salah, tocco al centro per Naby Keita, tutto solo non sbaglia e porta in vantaggio i Reds. Il gol destabilizza i padroni di casa, che vanno nuovamente sotto al 14′. Alexander Arnold da destra serve Diogo Jota piazzato al centro. Da pochi passi il portoghese fulmina De Gea per lo 0-2. Avvio devastante degli uomini di Klopp. Al 39′ azione corale del Liverpool sull’asse Salah-Firmino-Jota, apertura per Keita che pesca al centro Salah per lo 0-3. Lo United è alle corde e nei minuti di recupero del primo tempo subisce il poker. Diogo Jota attraversa il campo indisturbato e serve Salah tutto solo al centro che realizza la quarta rete. Il primo tempo si chiude con il risultato di 0-4 in favore del Liverpool.

VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL 0-5: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia seguendo il copione del primo: in campo c’è solo il Liverpool, mentre il Manchester United è totalmente assente. Al 50′ infatti i Reds arrotondano il punteggio. Henderson soffia il pallone a Paul Pogba e mette in movimento Mohamed Salah. L’egiziano elude Maguire e batte De Gea, realizzando la sua tripletta personale, è 0-5. Il Manchester United prova quindi ad avere una minima reazione di orgoglio. Maguire lancia lungo dalla difesa pescando Cristiano Ronaldo nell’area del Liverpool. Il portoghese controlla palla e calcia a giro battendo Alisson. Il Var però richiama l’arbitro e annulla per posizione di fuorigioco.

Al 59′ Pogba perde la testa. Bruttissimo fallo ai danni di Naby Keita, l’arbitro inizialmente ammonisce il francese, ma il Var lo richiama nuovamente. Il direttore di gara Taylor cambia decisione e mostra il cartellino rosso a Pogba, la sua gara è durata in tutto 15 minuti. Keita viene portato fuori in barella ed è costretto a lasciare il campo. L’inferiorità numerica spegne definitivamente le ormai minime speranze dello United. L’ultima occasione capita a Cavani all’83’. L’attaccante di casa, da ottima posizione centra però in pieno la traversa. Si chiude con la nettissima vittoria per 0-5 del Liverpool di Jurgen Klopp, disastroso invece il Manchester United.

VIDEO MANCHESTER UNITED LIVERPOOL 0-5: IL TABELLINO

RETI: 5′ Keïta (L), 13′ Diogo Jota (L), 38′ Salah (L), 45′ Salah (L), 50′ Salah (L).

MANCHESTER UNITED: De Gea; Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Fred, Bruno Fernandes (dal 17′ st Edinson Cavani), Scott McTominay, Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford (dal 18′ st Diogo Dalot), Mason Greenwood (dal 1′ st Paul Pogba). A disp. Dean Henderson, Eric Bailly, Jesse Lingard, Nemanja Matić, Donny van de Beek, Jadon Sancho. Alle. Ole Gunnar Solskjær.

LIVERPOOL: Alisson; Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, James Milner (dal 27′ pt Curtis Jones), Naby Keïta (dal 19′ st Alex Oxlade-Chamberlain), Jordan Henderson, Roberto Firmino (dal 31′ st Sadio Mané), Mo Salah, Diogo Jota. A disp. Adrián, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Joel Matip, Takumi Minamino, Divock Origi. All. Jürgen Klopp.

