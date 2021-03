Video/ Manchester United Milan (1-1) gol e highlights, Diallo e Kjaer! Europa League

Il video di Manchester United Milan 1-1 ci racconta una partita vibrante e ricca di emozioni fino all’ultimo istante, come è giusto che sia per una partita che ha fatto la storia del calcio internazionale, anche se questa volta Manchester United Milan valeva “solo” per l’andata degli ottavi di finale di Europa League ad Old Trafford. Nel primo tempo abbiamo visto un ottimo Milan: prestazione convincente e anche due gol annullati per i rossoneri di Stefano Pioli, con qualche rimpianto per la rete di Kessié annullata per un precedente controllo con il braccio da parte del centrocampista ivoriano, pizzicato dal VAR. Manchester United meno convincente, anche se va detto che i Red Devils hanno avuto una colossale occasione da gol quando Maguire ha colpito il palo con un colpo di testa da pochi passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa i Red Devils hanno cominciato meglio e al 50′ sono passati in vantaggio grazie a Diallo, giovane talento cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, che con un colpo di testa ha punito gli errori di Tomori e Gigio Donnarumma, che gli hanno facilitato il compito. In seguito James sfiora il raddoppio, poi però il Milan cresce ancora e acciuffa il pareggio proprio in extremis, con il gol di Kjaer al 92′ minuto che vale oro in ottica qualificazione. Appuntamento giovedì prossimo a San Siro per il ritorno.

VIDEO MANCHESTER UNITED MILAN: LE DICHIARAZIONI E LE STATISTICHE

Prima di ammirare le immagini salienti nel video di Manchester United Milan, spazio a numeri e parole sulla partita di Europa League. Il possesso palla è stato equilibrato, con il Manchester United al 51%, ma il Milan avanti nella voce dei tiri in porta (5-2) legittimando così il pareggio anche se arrivato solo nei minuti di recupero. L’equilibrio è evidenziato anche dal 4-3 per lo United nel numero dei calci d’angolo e da una ammonizione per parte nel contesto di una partita comunque sostanzialmente corretta. Il primo commento è arrivato da un assente: grazie ai social network, Marcus Rashford ha fatto sentire la sua voce commentando a caldo la partita. L’attaccante del Manchester United ha scritto su Twitter: “Vederla da casa è stata una montagna russa d’emozioni. Possiamo portarla a casa la settimana prossima, non perdiamo la speranza”. Questo invece il primo commento di un soddisfatto Stefano Pioli: “La squadra ha giocato con personalità, ha provato a fare la partita, ha saputo soffrire nei momenti difficili. Una prestazione importante, che deve dare ancora più convinzione e fiducia ai miei giocatori. Tanta soddisfazione per questo risultato, ma ci ributtiamo sul campionato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA