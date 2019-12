Video/ Manchester United Newcastle (4-1): gol e highlights, Red Devils a valanga

All’Old Trafford il Manchester United supera il Newcastle per 4 a 1: leggiamo dunque la cronaca essenziale prima di scoprire gol e highlights nel video Manchester United Newcastle. Nelle fasi iniziali del primo tempo, dopo una prima fase di studio, gli ospiti ottengono lentamente il controllo fino a mettere a segno la rete del vantaggio al 17′ per merito di Longstaff, su assist da parte di Joelinton. I padroni di casa non si lasciano prendere dal panico e pareggiano al 24′ grazie a Martial, con l’aiuto di Pereira. Ci pensa quindi il giovane Greenwood, precisamente al 36′, a completare la rimonta con il la rete del sorpasso al 36′ e, nel finale di frazione, è Rashford ad aumentare ulteriormente il distacco con il tris al 41′, questa volta sfruttand un suggerimento di Wan-Bissaka. Nel secondo tempo il copione non cambia ed i Red Devils chiudono definitivamente i conti già in avvio al 51′ con la doppietta personale firmata da Martial. I bianconeri, abbastanza scossi, faticano parecchio a riproporre le buone giocate ammirate negli istanti iniziali della disupta e non riescono più a siglare altri gol anche quando lo United lascia loro maggior spazio di manovra per agire e preparare una manovra ragionata. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo diciannovesimo turno di campionato permettono al Manchester United di salire a quota 28 nella classifica di Premier League staccando proprio i diretti rivali di giornata del Newcastle, rimasti appunto fermi a 25 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO MANCHESTER UNITED NEWCASTLE

VIDEO MANCHESTER UNITED NEWCASTLE: STATISTICHE E TABELLINO

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge in modo chiaro come il Manchester United abbia ampiamente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 74%. I Red Devils hanno senza dubbio giocato un maggior numero di palloni rispetto agli uomini di mister Bruce, come suggerito dall’814 284 nei passaggi, ed hanno spiccato in maniera particolare in zona offensiva: 1 a 6 nel conteggio delle parate a fronte del 22 a 7 nelle conclusioni totali, delle quali 10 a 2 indirizzate nello specchio della porta, e non va dimenticato nemmeno il 167 a 78 negli attacchi, dei quali 61 a 18 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Manchester United è stata la squadra più fallosa a causa del 10 a 7 nel computo dei falli e l’arbitro inglese K. Friend ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente McTominay, Pereira da un lato, Schar dall’altro.

Manchester United-Newcastle 4 a 1 (p.t. 3-1)

Reti: 17′ Longstaff(N); 24′, 51′ Martial(M); 36′ Greenwood(M); 41′ Rashford(M).

Assist: 17′ Joelinton(N); 24′ Pereira(M); 41′ Wan-Bissaka(M).

MANCHESTER UNITED (4-3-3) – De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay(46′ Pogba), Fred, Greenwood; Andreas Pereira, Rashford(63′ Lingard), Martial(67′ Mata). All.: Solskjaer.

NEWCASTLE (4-3-3) – Dubravka; Manquillo, Schar(88′ Krafth), Fernandez, Lejeune; Willems, Sean Longstaff, Matty Longstaff; Almiron(63′ Yedlin), Joelinton, Gayle(59′ Atsu). All.: Bruce.

Arbitro: K. Friend (Inghilterra)

Ammoniti: 1′ McTominay(M); 35′ Pereira(M); 38′ Schar(N); 81′ Yedlin(N).



