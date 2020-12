Video/ Manchester United-PSG (1-3) highlights e gol: i brasiliani fanno la differenza

Il gruppo H si conferma tra i più incerti e spettacolari di questa fase a gironi di Champions League: se nell’anticipo delle ore 19 ci hanno pensato Basaksehir e Lipsia a emozionarci con un rocambolesco 4 a 3 che ha premiato gli uomini di Nagelsmann, all’Old Trafford il PSG mette in riga il Manchester United con il risultato finale di 1-3 restituendo così ai Red Devils il favore ricevuto all’andata, quando la formazione allenata da Solskjaer espugnò il Parc des Princes mandando di traverso la prima in casa ai campioni di Francia. Che partono benissimo con Neymar in rete già al 6’ della prima frazione di gioco, l’undici di Tuchel sfiora il raddoppio con Florenzi che esalta i riflessi di De Gea mentre il fuoriclasse brasiliano cerca la doppietta in rovesciata, ma l’estremo difensore spagnolo non vuole farsi scavalcare dal pallone una seconda volta e tiene ancora aperti i giochi. Che poco dopo la mezz’ora pareggiano i conti grazie a Rashford che probabilmente non sarebbe mai riuscito a battere Navas se non fosse stato per la sfortunatissima deviazione di Danilo che spiazza il portiere costaricano. A inizio ripresa il PSG sembra essere rimasto negli spogliatoi, il Manchester United attacca a pieno organico con Martial che si mangia un gol a porta vuota mentre Cavani, il grande ex della serata che voleva prendersi una bella rivincita nei confronti di chi non ha più creduto in lui, scheggia la traversa con un gran pallonetto, perché la classe non è acqua anche quando hai scavallato i 33 anni. Dopo aver pareggiato il conto dei legni colpiti, Marquinhos riporta avanti i suoi anticipando tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fred si fa ammonire per la seconda volta e lascia i Red Devils in dieci. Con l’uomo in più gli ospiti chiudono i giochi in contropiede: Mbappé sciupa malamente il colpo di KO invece di servire O’Ney che era tutto solo al centro dell’area di rigore, nel recupero il numero 10 ha un’altra occasione e stavolta la sfrutta nel migliore dei modi. Settimana prossima la compagine transalpina dovrà vedersela con i turchi già eliminati e quindi si può dire che ha il destino – e la qualificazione agli ottavi – nelle proprie mani, mentre mentre Manchester United e Lipsia si elimineranno a vicenda in uno scontro diretto che si preannuncia drammatico.

VIDEO MANCHESTER UNITED-PSG 1-3, IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-PARIS SAINT GERMAIN 1-3 (0-1)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka (90’ Ighalo), Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Rashford (74’ Pogba), Bruno Fernandes, Martial (79’ Greenwood); Cavani (79’ Van de Beek). All. Ole Gunnar Solskjaer.

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Navas; Florenzi (79’ Kehrer), Marquinhos, Diallo (90’ Gueye), Kimpembe; Verratti (78’ Rafinha), Danilo, Paredes (65’ Ander Herrera); Neymar, Kean (64’ Bakker), Mbappé. All. Thomas Tuchel.

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA).

AMMONITI: 23’ Fred (MU), 38’ Paredes (PSG), 59’ Verratti (PSG).

ESPULSO: 70’ Fred (MU) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 6’ e 90’+1’ Neymar (PSG), 32’ Rashford (MU), 69’ Marquinhos (PSG).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI MANCHESTER UNITED-PSG 1-3 (da video.sky.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA