VIDEO MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Old Trafford il Manchester United vince con un netto 4 a 1 contro la Real Sociedad e si guadagna il pass per il turno successivo. Nel primo tempo i biancoblu sembrano cominciare molto bene la partita spezzando l’equilibrio già al 10′ quando, su segnalazione del VAR, l’arbitro assegna un calcio di rigore per fallo di De Ligt su Oyarzabal che quest’ultimo trasforma per il vantaggio dei suoi.

La reazione degli inglesi non si fa attendere ed il capitano Bruno Fernandes realizza a sua volta un penalty, fischiato in questo caso per fallo di Zubeldia nei confronti di Hojlund, che vale il pareggio al 16′. Lo stesso Hojlund si dispera centrando quindi un palo alla mezz’ora.

Nel secondo tempo Elustondo stende irregolarmente Dorgu ed ancora Bruno Fernandes va a segno dal dischetto al 50′ per il vantaggio dei Red Devils. Subita la rimonta, i biancoblu rimangono persino in inferiorità numerica dal 63′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso diretto rimediata da Aramburu e Bruno Fernandes approfitta della situazione per ultimare la tripletta su passaggio di Garnacho all’87’.

Nel finale è Dalot a calare il poker su assist di Hojlund al 90’+1′. Il Manchester United, ricordando l’1 a 1 dell’andata, si qualifica così ai quarti di finale di Europa League 2024/2025 mentre la Real Sociedad conclude qui il suo cammino europeo.

VIDEO MANCHESTER UNITED REAL SOCIEDAD: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS