Video/ Manchester United Roma (6-2) gol e highlights. Giallorossi travolti

La Roma si illude all’Old Trafford ma poi crolla subendo l’ennesima goleada della sua recente storia europea. Il match inizia subito con una tegola per Paulo Fonseca, costretto a rinunciare a Veretout già al 3′ per problemi muscolari: il francese prova a resistere ma al 5′ arriva la sostituzione con Villar. Al 9′ il Manchester United passa in vantaggio con una grande azione: Pogba scappa via palla al piede e serve Cavani che vede l’inserimento di Bruno Fernandes, abile a bruciare sul tempo Cristante e a siglare il vantaggio dei Red Devils. Che dura però poco: al 14′ su incursione di Karsdorp fallo di mano di Pogba e calcio di rigore per la Roma, che Pellegrini trasforma con freddezza. Al 25′ è Pogba a provarci dalla distanza, trovando la pronta risposta di Pau Lopez: il portiere spagnolo cade male nell’intervento e dopo il check dei medici Fonseca è costretto alla seconda sostituzione forzata dopo quella di Veretout, con Mirante che prende il posto tra i pali del compagno di squadra infortunato. Al 33′ la Roma trova il preziosissimo gol del vantaggio. Spinazzola innesca Mkhitaryan che trova il passaggio in profondità per Pellegrini, pallone teso in mezzo dove Dzeko sbuca tra i centrali del Manchester United e sigla il tris. Incredibile però come la Roma al 37′ sia costretta al terzo cambio forzato, dopo quelli di Veretout e Pau Lopez. Stavolta è Spinazzola a dover alzare bandiera bianca per un problema muscolare, al suo posto entra Bruno Peres. Chiusura di primo tempo col brivido per i giallorossi con uno scellerato passaggio in orizzontale di Ibanez che manda in porta Cavani, che si fa però ipnotizzare da Mirante, permettendo alla Roma di andare all’intervallo in vantaggio 1-2. E’ però l’inizio della fine: nella ripresa al 3′ break di Bruno Fernandes, la Roma si fa trovare scoperta e Cavani, servito a tu per tu con Mirante, stavolta non sbaglia siglando il 2-2. Al 19′ i Red Devils si riportano in vantaggio: respinta di Mirante su Wan-Bissaka, nei paraggi c’è Cavani che sigla il 3-2 e la doppietta personale. Al 21′ De Gea è attento su un colpo di testa di Dzeko, mentre al 25′ un fallo di Smalling su Cavani costa il rigore per lo United: dal dischetto Bruno Fernandes non sbaglia siglando il poker. Il Manchester United chiude la sua goleada segnando il 5-2 con Pogba alla mezz’ora, col francese a segno di testa su cross di Bruno Fernandes, quindi arriva il sesto gol grazie a Greenwood, che servito in profondità da Cavani riesce a fissare il risultato sul 6-2.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ La Roma si sbriciola nella ripresa. Diretta gol live score

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Ole Gunnar Solskjaer esalta la reazione del Manchester United nel secondo tempo: “Penso che siamo partiti bene, ma ci siamo dimenticati che bisogna tornare indietro veloci. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e abbiamo creato anche più opportunità di attaccare. Cavani.è stato eccellente. Gli ho chiesto di creare spazi e fare gol, l’ha fatto. Ha anche sbagliato un paio di occasioni, ma ha fatto tutto quello che doveva fare. Sono entusiasta di lui, si vede la differenza quando bene. Si sta facendo perdonare per il tempo perso. Loro hanno avuto due occasioni nel primo tempo, la prima è un rigore molto generoso. Nel secondo abbiamo sbagliato tutto, non siamo stati abbastanza bravi. Ma siamo riusciti a correggere gli errori. Non ero contento all’intervallo. Avevamo fatto abbastanza bene a livello offensivo, ma non va bene concedere due gol come abbiamo fatto. Bisognava essere più compatti e i ragazzi hanno fatto un ottimo secondo tempo”. Paulo Fonseca non nasconde la delusione per una Roma travolta: “Devo confessare con tutta onestà che sarà molto difficile rimontare dopo un risultato come questo. Giocheremo contro il Manchester United, con un risultato così sarà difficile recuperare. È stato molto difficile perdere tre giocatori e non avere la possibilità di fare cambi nel secondo tempo. Non è facile gestire la partita così, abbiamo perso giocatori importanti e quando abbiamo preso il terzo gol è stato difficile reagire, senza la possibilità di cambiare giocatori. Io penso che sia stato decisivo e che l’allenatore dello United abbia già detto che non era rigore. Per me non era rigore, è stato un momento decisivo perché abbiamo preso il terzo gol”.

